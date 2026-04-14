تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

الاقتصاد اللبناني ينزف.. خسائر يومية بـ 100 مليون دولار والآتي أعظم

14-04-2026 | 07:54
A-
A+
الاقتصاد اللبناني ينزف.. خسائر يومية بـ 100 مليون دولار والآتي أعظم
الاقتصاد اللبناني ينزف.. خسائر يومية بـ 100 مليون دولار والآتي أعظم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أصدر نائب رئيس "تجمع الشركات اللبنانية" هادي سوبرة بياناً كشف فيه عن تدهور مستمر في الوضع الاقتصادي اللبناني نتيجة الحرب الراهنة، مقدراً الخسائر المباشرة وغير المباشرة بنحو 100 مليون دولار يومياً.

وأوضح سوبرة أن لبنان يعجز عن تحمل هذه الأعباء التي تضاف إلى دمار بمليارات الدولارات وخسائر سابقة سجلت خلال عام 2024، مشيراً إلى حالة ركود عام تضرب كافة القطاعات، ولا سيما الخدماتية كالسياحة والمطاعم وتأجير السيارات، إضافة إلى القطاع العقاري وتجارة السلع الكمالية التي تراجعت بنسب تراوحت بين 70 و75%.

ولفت إلى أن تراجع القدرة الشرائية وضعف المداخيل وصلا بالاستهلاك المحلي إلى أدنى مستوياته، محذراً من أنه في حال استمرار الحرب حتى نهاية نيسان، فمن المتوقع أن يتجاوز الانكماش الاقتصادي نهاية عام 2026 نسبة 2%. كما أشار إلى تأثر القطاع العام بهذا الركود، خصوصاً مع موازنة عام 2026 التي تقدر بـ6 مليارات دولار وزيادة نفقات الأجور بنحو 800 مليون دولار.

وختم سوبرة بيانه بالتحذير من استخدام حساب الدولة بالليرة اللبنانية لدى مصرف لبنان، مؤكداً أن ضخ هذه الأموال سيؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية، ما سينعكس سلباً على سعر صرف الدولار.
الشركات اللبنانية

هادي سوبرة

مصرف لبنان

نائب رئيس

اللبنانية

بالا

تابع
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24