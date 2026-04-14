إقتصاد
الاقتصاد اللبناني ينزف.. خسائر يومية بـ 100 مليون دولار والآتي أعظم
14-04-2026
|
07:54
أصدر
نائب رئيس
"تجمع
الشركات اللبنانية
"
هادي سوبرة
بياناً كشف فيه عن تدهور مستمر في الوضع الاقتصادي اللبناني نتيجة الحرب الراهنة، مقدراً الخسائر المباشرة وغير المباشرة بنحو 100 مليون دولار يومياً.
وأوضح سوبرة أن
لبنان
يعجز عن تحمل هذه الأعباء التي تضاف إلى دمار بمليارات الدولارات وخسائر سابقة سجلت خلال عام 2024، مشيراً إلى حالة ركود عام تضرب كافة القطاعات، ولا سيما الخدماتية كالسياحة والمطاعم وتأجير السيارات، إضافة إلى القطاع العقاري وتجارة السلع الكمالية التي تراجعت بنسب تراوحت بين 70 و75%.
ولفت إلى أن تراجع القدرة الشرائية وضعف المداخيل وصلا بالاستهلاك المحلي إلى أدنى مستوياته، محذراً من أنه في حال استمرار الحرب حتى نهاية نيسان، فمن المتوقع أن يتجاوز الانكماش الاقتصادي نهاية عام 2026 نسبة 2%. كما أشار إلى تأثر القطاع العام بهذا الركود، خصوصاً مع موازنة عام 2026 التي تقدر بـ6 مليارات دولار وزيادة نفقات الأجور بنحو 800 مليون دولار.
وختم سوبرة بيانه بالتحذير من استخدام حساب الدولة بالليرة
اللبنانية
لدى
مصرف لبنان
، مؤكداً أن ضخ هذه الأموال سيؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية، ما سينعكس سلباً على سعر صرف الدولار.
الشركات اللبنانية
