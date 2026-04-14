تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

70% من السودانيين تحت خط الفقر

Lebanon 24
14-04-2026 | 23:00
A-
A+
70% من السودانيين تحت خط الفقر
70% من السودانيين تحت خط الفقر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 تضاعفت معدلات الفقر في السودان منذ اندلاع الحرب قبل ثلاث سنوات، وبات نحو 70 في المئة من السكان يعيشون تحت خط الفقر، وفق ما أفاد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان لوكا ريندا.

ومع اقتراب الحرب من دخول عامها الرابع، يرزح السودان تحت واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، بعدما خلف النزاع عشرات الآلاف من القتلى وأكثر من 11 مليون نازح، وسط دمار واسع أصاب البنى التحتية وانعدام في المعلومات وصعوبة في التنقل داخل البلاد.

ورغم استمرار المعارك في ولايتي كردفان والنيل الأزرق، تشهد الخرطوم هدوءاً نسبياً منذ استعادة الجيش السيطرة عليها العام الماضي، مع عودة بعض مظاهر الحياة إلى الأسواق ومناطق سكنية كانت مهجورة. وبحسب الأمم المتحدة، عاد نحو 1.2 مليون نازح إلى العاصمة.

وقال ريندا إن معدلات الفقر قبل الحرب كانت تقارب 38 في المئة، لكنها ارتفعت اليوم إلى نحو 70 في المئة، فيما يعيش واحد من كل أربعة سودانيين في فقر مدقع بأقل من دولارين يومياً. وتصل هذه النسبة إلى نحو 75 في المئة في مناطق النزاع الرئيسية، ولا سيما دارفور وكردفان.

وفي وقت ازدادت فيه حدة القتال أخيراً في كردفان والنيل الأزرق، خصوصاً عبر هجمات الطائرات المسيّرة، أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر أن نحو 700 مدني قُتلوا في قصف بالطائرات المسيّرة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وأضاف أن ملايين السودانيين نزحوا داخل البلاد وخارجها، فيما أُفرغت مجتمعات كاملة من سكانها واقتُلعت عائلات من جذورها مراراً، مع تصاعد خطر امتداد عدم الاستقرار إلى محيط السودان الإقليمي.

وأظهر تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تراجع متوسط الدخل في السودان إلى مستوى لم يُسجل منذ عام 1992، فيما تجاوزت معدلات الفقر المدقع المستويات التي كانت سائدة في ثمانينات القرن الماضي.

وقال ريندا في التقرير إن ما يجري لم يعد مجرد أزمة، بل تآكل ممنهج لمستقبل بلد كامل، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تعني عملياً أُسراً تمزقت، وأطفالاً حُرموا من التعليم، وسبل عيش فُقدت، وجيلاً تتضاءل فرصه يوماً بعد يوم.

وبحسب التقرير، قد تعيد الحرب اقتصاد السودان إلى مستويات ستينات القرن الماضي، مع احتمال ارتفاع الفقر المدقع إلى أكثر من 60 في المئة، بما يشمل 34 مليون شخص إضافي، إذا استمر النزاع حتى عام 2030.

كما خسر السودان ما يقدّر بـ6.4 مليارات دولار من ناتجه المحلي الإجمالي في عام 2023 وحده، فيما طاول الفقر المدقع نحو 7 ملايين شخص في العام نفسه.
وفي موازاة ذلك، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن عدد المفقودين جراء الحرب تجاوز 11 ألف شخص، بزيادة 40 في المئة عن العام الماضي، في ظل تعطل شبكات الاتصال وفقدان الكثير من العائلات أثر أقربائها، وما يخلّفه ذلك من معاناة نفسية عميقة ومستمرة.

ومنذ بدء الحرب، وُلد في السودان نحو 5.6 ملايين طفل، بحسب منظمة "أنقذوا الأطفال"، التي أشارت إلى أن كثيرين منهم وُلدوا لأمهات نازحات في ملاجئ مكتظة أو مرافق تفتقر إلى الكهرباء والمعدات الأساسية والكوادر الطبية، ما ساهم في ارتفاع وفيات الأمهات بأكثر من 11 في المئة.

وقال مدير المنظمة في السودان محمد عبد اللطيف إن أكثر من 17 مليون طفل حُرموا من الدراسة لمدة تقارب عامين، ولم يعد حتى الآن 8 ملايين طفل إلى مقاعد الدراسة.
وفي بلد يتسع فيه الجوع، أغلقت أكثر من 40 في المئة من التكايا أبوابها بسبب نقص الموارد، وفق تقرير لمؤسسة الإغاثة الإسلامية، التي لفتت أيضاً إلى تضاعف كلفة الوجبات الغذائية.

ويواجه 21 مليون شخص في السودان انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، فيما أُعلنت المجاعة في مدينتين على الأقل، في وقت لم تحصل فيه الجهات الإنسانية سوى على 16 في المئة فقط من التمويل المطلوب لتقديم المساعدات إلى 20 مليون محتاج.

ويُعقد في برلين، الأربعاء، مؤتمر للمانحين بهدف الدفع نحو تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة وتحقيق تقدم في مسار إنهاء الحرب، بعدما أخفقت مؤتمرات مماثلة في لندن وباريس، وفشلت جهود الوساطة الدولية في إحداث اختراق فعلي. (سكاي نيوز)
الأمين العام للأمم المتحدة

الأمم المتحدة

الأمين العام

سكاي نيوز

وقال مدير

السودان

الإسلام

الرئيسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
01:51 | 2026-04-15
Lebanon24
01:46 | 2026-04-15
Lebanon24
01:43 | 2026-04-15
Lebanon24
00:55 | 2026-04-15
Lebanon24
16:41 | 2026-04-14
Lebanon24
16:22 | 2026-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24