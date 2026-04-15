وسط توقعات باستئناف المحادثات بين أميركا وإيران.. تباين في اسعار النفط

تباينت أسعار اليوم الأربعاء، مدفوعة بتوقعات استئناف محادثات السلام بين وإيران، وما قد يترتب على ذلك من استئناف الإمدادات من منطقة الإنتاج الرئيسية في بعد توقفها جراء إغلاق مضيق هرمز.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا، أو 0.27%، إلى 95.05 دولار للبرميل عند الساعة 04:13 بتوقيت غرينتش بعد انخفاضها 4.6% في الجلسة السابقة. وتراجع خام غرب الوسيط الأميركي 36 سنتا، أو 0.39%، إلى 90.92 دولار بعد انخفاضه 7.9% في الجلسة السابقة.



الأميركي أمس الثلاثاء إن المحادثات لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران قد تستأنف في باكستان خلال اليومين المقبلين، بعد أن دفع انهيار المفاوضات في مطلع الأسبوع إلى فرض حصار على الموانئ . وزاد هذا من التفاؤل بأن المحادثات قد تؤدي في النهاية إلى تسوية النزاع واستئناف تدفقات النفط الخام والوقود.

