وسط توقعات باستئناف المحادثات بين أميركا وإيران.. تباين في اسعار النفط
Lebanon 24
15-04-2026
|
00:55
تباينت أسعار
النفط
اليوم الأربعاء، مدفوعة بتوقعات استئناف محادثات السلام بين
الولايات المتحدة
وإيران، وما قد يترتب على ذلك من استئناف الإمدادات من منطقة الإنتاج الرئيسية في
الشرق الأوسط
بعد توقفها جراء إغلاق مضيق هرمز.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا، أو 0.27%، إلى 95.05 دولار للبرميل عند الساعة 04:13 بتوقيت غرينتش بعد انخفاضها 4.6% في الجلسة السابقة. وتراجع خام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي 36 سنتا، أو 0.39%، إلى 90.92 دولار بعد انخفاضه 7.9% في الجلسة السابقة.
وقال الرئيس
الأميركي
دونالد ترامب
أمس الثلاثاء إن المحادثات لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران قد تستأنف في باكستان خلال اليومين المقبلين، بعد أن دفع انهيار المفاوضات في مطلع الأسبوع
واشنطن
إلى فرض حصار على الموانئ
الإيرانية
. وزاد هذا من التفاؤل بأن المحادثات قد تؤدي في النهاية إلى تسوية النزاع واستئناف تدفقات النفط الخام والوقود.
مواضيع ذات صلة
كيف تفاعلت أسعار النفط مع إعلان وقف إطلاق النار بين أميركا وإيران؟
Lebanon 24
كيف تفاعلت أسعار النفط مع إعلان وقف إطلاق النار بين أميركا وإيران؟
15/04/2026 11:16:23
15/04/2026 11:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
النفط يتراجع 2% وسط آمال بتراجع التوتر بين أميركا وإيران
Lebanon 24
النفط يتراجع 2% وسط آمال بتراجع التوتر بين أميركا وإيران
15/04/2026 11:16:23
15/04/2026 11:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل المحادثات النووية بين أميركا وإيران.. أسعار النفط تتراجع
Lebanon 24
قبل المحادثات النووية بين أميركا وإيران.. أسعار النفط تتراجع
15/04/2026 11:16:23
15/04/2026 11:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مع الاستعداد لمحادثات جديدة بين أميركا وإيران.. تراجع في أسعار النفط
Lebanon 24
مع الاستعداد لمحادثات جديدة بين أميركا وإيران.. تراجع في أسعار النفط
15/04/2026 11:16:23
15/04/2026 11:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
لتمويل الدول المتضررة من الحرب.. البنك الدولي يستهدف جمع 100 مليار دولار
Lebanon 24
لتمويل الدول المتضررة من الحرب.. البنك الدولي يستهدف جمع 100 مليار دولار
01:51 | 2026-04-15
15/04/2026 01:51:44
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا: مستعدون لتعويض نقص الطاقة لدى الصين
Lebanon 24
روسيا: مستعدون لتعويض نقص الطاقة لدى الصين
01:46 | 2026-04-15
15/04/2026 01:46:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب يتراجع عن ذروة شهر مع ارتفاع الدولار
Lebanon 24
الذهب يتراجع عن ذروة شهر مع ارتفاع الدولار
01:43 | 2026-04-15
15/04/2026 01:43:20
Lebanon 24
Lebanon 24
70% من السودانيين تحت خط الفقر
Lebanon 24
70% من السودانيين تحت خط الفقر
23:00 | 2026-04-14
14/04/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرب ترفع الكلفة.. البلاستيك يلحق بالنفط
Lebanon 24
الحرب ترفع الكلفة.. البلاستيك يلحق بالنفط
16:41 | 2026-04-14
14/04/2026 04:41:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
صوت دويّ قويّ سُمِعَ في بيروت... وهذا ما تبيّن
Lebanon 24
صوت دويّ قويّ سُمِعَ في بيروت... وهذا ما تبيّن
06:53 | 2026-04-14
14/04/2026 06:53:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من أدرعي: هذا ما قد تشهده مناطق شمال إسرائيل
Lebanon 24
تحذير من أدرعي: هذا ما قد تشهده مناطق شمال إسرائيل
11:13 | 2026-04-14
14/04/2026 11:13:52
Lebanon 24
Lebanon 24
من بنت جبيل الى الطيبة.. مَنْ يتقدم؟
Lebanon 24
من بنت جبيل الى الطيبة.. مَنْ يتقدم؟
10:00 | 2026-04-14
14/04/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير عاجل لمستخدمي هواتف "آيفون"!
Lebanon 24
تحذير عاجل لمستخدمي هواتف "آيفون"!
08:20 | 2026-04-14
14/04/2026 08:20:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"The Spectator": إسرائيل لن تُوقف حربها في لبنان قبل تحقيق هذا الأمر
Lebanon 24
تقرير لـ"The Spectator": إسرائيل لن تُوقف حربها في لبنان قبل تحقيق هذا الأمر
10:30 | 2026-04-14
14/04/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في إقتصاد
01:51 | 2026-04-15
لتمويل الدول المتضررة من الحرب.. البنك الدولي يستهدف جمع 100 مليار دولار
01:46 | 2026-04-15
روسيا: مستعدون لتعويض نقص الطاقة لدى الصين
01:43 | 2026-04-15
الذهب يتراجع عن ذروة شهر مع ارتفاع الدولار
23:00 | 2026-04-14
70% من السودانيين تحت خط الفقر
16:41 | 2026-04-14
الحرب ترفع الكلفة.. البلاستيك يلحق بالنفط
16:22 | 2026-04-14
واشنطن تخفف القيود على فنزويلا.. نافذة جديدة للتعامل مع البنك المركزي
فيديو
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
15/04/2026 11:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
15/04/2026 11:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
15/04/2026 11:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
