نمو سنوي كبير لقطاع الآلات في اليابان بنسبة 24.7%

أظهرت بيانات مكتب الصادرة اليوم الأربعاء ارتفاع قيمة الطلبيات على الآلات الأساسية في خلال شباط الماضي بنسبة 13.6% شهرياً بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب إلى 1.115 تريليون ين "7.01 مليار دولار".



وكان محللون يتوقعون تراجع قيمة الطلبيات على الآلات الأساسية بنسبة 1.1% في فبراير بعد تراجعها بنسبة 5.5% خلال كانون الثاني الماضي.



وعلى أساس سنوي، قفزت قيمة الطلب على الآلات بنسبة 24.7% خلال فبراير، في حين كان المحللون يتوقعون نموها بنسبة 8.5% بعد زيادتها بنسبة 2.4% خلال الشهر السابق، وفقاً لوكالة "د ب أ".



ومن المتوقع تراجع الطلب على الآلات الأساسية في اليابان خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4.2% مقارنة بالربع السابق، وارتفاعه بنسبة 2.4% سنوياً.



وتراجع إجمالي قيمة الطلبيات على الآلات التي تلقتها 280 كبيرة في اليابان بنسبة 5% شهرياً وزادت بنسبة 13.1% سنوياً خلال شباط الماضي. (العربية)

Advertisement