تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
26
o
بيروت
24
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
25
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
16
o
بشري
26
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
إقتصاد
نمو سنوي كبير لقطاع الآلات في اليابان بنسبة 24.7%
Lebanon 24
15-04-2026
|
05:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت بيانات مكتب
الحكومة اليابانية
الصادرة اليوم الأربعاء ارتفاع قيمة الطلبيات على الآلات الأساسية في
اليابان
خلال شباط الماضي بنسبة 13.6% شهرياً بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب إلى 1.115 تريليون ين "7.01 مليار دولار".
وكان محللون يتوقعون تراجع قيمة الطلبيات على الآلات الأساسية بنسبة 1.1% في فبراير بعد تراجعها بنسبة 5.5% خلال كانون الثاني الماضي.
وعلى أساس سنوي، قفزت قيمة الطلب على الآلات بنسبة 24.7% خلال فبراير، في حين كان المحللون يتوقعون نموها بنسبة 8.5% بعد زيادتها بنسبة 2.4% خلال الشهر السابق، وفقاً لوكالة
الأنباء الألمانية
"د ب أ".
ومن المتوقع تراجع الطلب على الآلات الأساسية في اليابان خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4.2% مقارنة بالربع السابق، وارتفاعه بنسبة 2.4% سنوياً.
وتراجع إجمالي قيمة الطلبيات على الآلات التي تلقتها 280
شركة تصنيع
كبيرة في اليابان بنسبة 5% شهرياً وزادت بنسبة 13.1% سنوياً خلال شباط الماضي. (العربية)
الأنباء الألمانية
الحكومة اليابانية
وكالة الأنباء
مكتب الحكومة
شركة تصنيع
الألمانية
اليابان
تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24