إقتصاد

صادرات قياسية وفائض مرتفع.. النرويج تستفيد من اضطراب الطاقة

Lebanon 24
15-04-2026 | 16:00
صادرات قياسية وفائض مرتفع.. النرويج تستفيد من اضطراب الطاقة
قفزت قيمة صادرات النرويج من النفط الخام إلى مستوى قياسي في آذار الماضي، مع ارتفاع الأسعار بعد اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، ما دفع الفائض التجاري للبلاد إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وقالت هيئة الإحصاء النرويجية، في بيان الأربعاء، إن قيمة صادرات النفط الخام ارتفعت بنسبة 68% على أساس سنوي إلى 57.4 مليار كرونة، أي نحو 6.1 مليار دولار، بدعم من بيع 56.6 مليون برميل إلى الأسواق الخارجية.
وقال يان أولاف رورهوس، كبير المستشارين في الهيئة، إن "إغلاق مضيق هرمز أحدث صدمة كبيرة في المعروض النفطي، ما ساهم في رفع الأسعار خلال آذار ودفع قيمة الصادرات إلى أعلى مستوى على الإطلاق".
كما استفادت النرويج، أكبر مصدر للطاقة في أوروبا الغربية، من صعود أسعار الغاز الطبيعي مع تأثر الإمدادات بفعل حرب إيران، ما ساعد في رفع الفائض التجاري إلى 97.5 مليار كرونة، وهو الأعلى منذ كانون الثاني 2023، رغم بقائه دون الذروة المسجلة في 2022 خلال الحرب الروسية على أوكرانيا.
وجاء نشر هذه البيانات بعدما كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء عبر "تروث سوشيال" أن "أوروبا تحتاج بشدة إلى الطاقة" وأن "النرويج تبيع نفط بحر الشمال للمملكة المتحدة بضعف السعر، وتحقق ثروات طائلة".
في المقابل، رفض وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرغ الشهر الماضي الاتهامات بأن بلاده تستفيد مالياً من الحرب في الشرق الأوسط، معتبراً أن تأثير الصراع على أسواق الأسهم، عبر الصندوق السيادي البالغ 2.2 تريليون دولار، يبقى أكثر أهمية للنرويجيين من مكاسب ارتفاع أسعار الطاقة. (بلومبرغ)
 
