صادرات قياسية وفائض مرتفع.. النرويج تستفيد من اضطراب الطاقة

وقالت هيئة الإحصاء النرويجية، في بيان الأربعاء، إن قيمة صادرات النفط الخام ارتفعت بنسبة 68% على أساس سنوي إلى 57.4 مليار كرونة، أي نحو 6.1 مليار دولار، بدعم من بيع 56.6 مليون برميل إلى الأسواق الخارجية.وقال يان أولاف رورهوس، كبير المستشارين في الهيئة، إن "إغلاق مضيق هرمز أحدث صدمة كبيرة في المعروض النفطي، ما ساهم في رفع الأسعار خلال آذار ودفع قيمة الصادرات إلى أعلى مستوى على الإطلاق".كما استفادت النرويج، أكبر مصدر للطاقة في الغربية، من صعود أسعار الطبيعي مع تأثر الإمدادات بفعل حرب ، ما ساعد في رفع الفائض التجاري إلى 97.5 مليار كرونة، وهو الأعلى منذ كانون الثاني 2023، رغم بقائه دون الذروة المسجلة في 2022 خلال الحرب الروسية على .وجاء نشر هذه البيانات بعدما كتب الرئيس الأميركي الثلاثاء عبر "تروث سوشيال" أن "أوروبا تحتاج بشدة إلى الطاقة" وأن "النرويج تبيع نفط بحر للمملكة المتحدة بضعف السعر، وتحقق ثروات طائلة".في المقابل، رفض النرويجي ينس ستولتنبرغ الشهر الماضي الاتهامات بأن بلاده تستفيد مالياً من الحرب في الشرق الأوسط، معتبراً أن تأثير الصراع على أسواق الأسهم، عبر الصندوق السيادي البالغ 2.2 تريليون دولار، يبقى أكثر أهمية للنرويجيين من مكاسب ارتفاع أسعار الطاقة. (بلومبرغ)