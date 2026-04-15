توتر الشرق الأوسط يضغط على أوروبا.. الأسهم تتراجع وقطاع الرفاهية يتصدر الخسائر

تراجعت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، مع اتجاه المستثمرين إلى الحذر بفعل التطورات المتسارعة في ، بالتزامن مع استمرار متابعة نتائج أعمال عدد من الشركات الكبرى.



وانخفض مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.4% إلى 617.27 نقطة، فيما هبط مؤشر "إيبكس 35" الإسباني 0.5%، وتراجع مؤشر "كاك 40" الفرنسي 0.6%.



وجاء هذا التراجع وسط تضارب الأنباء من الشرق الأوسط، بعدما قال الرئيس الأميركي إن الحرب مع قد تكون تقترب من نهايتها.



ورغم أن الآمال بإمكان التوصل إلى حل ساعدت "ستوكس 600" على التعافي من مستوياته المتدنية المسجلة في آذار، فإن المخاوف المرتبطة بارتفاع أسعار لا تزال تضغط على الأسهم الأوروبية مقارنة بوول ستريت.



وقال كبير محللي السوق في مجموعة "آي.جي" أكسل رودولف إن الشركات الأوروبية أكثر تأثراً بأسعار النفط، مشيراً إلى أن الدول المستوردة الكبرى مثل ألمانيا تتضرر من أي ارتفاع فيه، وهو ما ينعكس مباشرة على الأسواق.



وأضاف "لهذا السبب يتراجع الأداء. لا أحد يتوقع انخفاض أسعار النفط قريباً، حتى إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام خلال وقت قريب".



وفي السياق نفسه، نقل دبلوماسيون من لـ"رويترز" أن التكتل حذر الدول الأعضاء من أن استمرار صدمة الإمدادات بسبب الصراع مع إيران قد يفرض ضغوطاً لخفض استهلاك الوقود.



وظلت نتائج الشركات عاملاً رئيسياً في حركة الأسواق، بعدما هبط سهم "هيرميس" 8.2% إثر إعلان الشركة تراجع مبيعاتها في الربع الأول نتيجة تداعيات الحرب في إيران.



كما انخفضت مبيعات "غوتشي"، التابعة لمجموعة "كيرينغ"، 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما دفع سهم المجموعة إلى التراجع 9.2%.



وتصدر قطاع السلع الفاخرة الخسائر في الأسواق الأوروبية بانخفاض 2.5%، ليصبح الأسوأ أداء منذ بداية العام، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا 0.3% متأثراً بهبوط سهم "إيه.إس.إم.إل" 4.2% رغم رفع الشركة توقعاتها لإيرادات 2026 في وقت سابق. (العين)

