وول ستريت على أبواب القمة.. الأسهم الأميركية تنتعش

اقتربت الأسهم الأميركية، الأربعاء، من تسجيل مستوى قياسي جديد بعدما واصلت صعودها القوي خلال الأسبوعين الماضيين، بدعم من آمال متزايدة بأن يتجنب الاقتصاد العالمي أسوأ تداعيات الحرب الأميركية .



ووفق وكالة "أسوشيتد برس"، ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.4%، ليصبح على مسافة قريبة من تجاوز قمته القياسية المسجلة في كانون الثاني. وكان المؤشر قد تراجع بنحو 10% عن ذروته في أواخر آذار، قبل أن يعوض هذه الخسائر تقريباً بارتفاع مماثل منذ ذلك الحين.



ويستند هذا الصعود إلى توقعات بانحسار التوتر واستئناف تدفق بالكامل عبر مضيق هرمز، مع استمرار الرهانات على تمديد وقف إطلاق النار بين وإيران واستئناف المفاوضات قبل انتهاء الاتفاق الأسبوع المقبل. لكن هذه المكاسب تبقى معرضة للتراجع سريعاً إذا تبددت هذه التوقعات، كما حدث سابقاً خلال الحرب.



وتذبذبت أسعار النفط، الأربعاء، بما يعكس استمرار الحذر في الأسواق، فيما بقيت حركة مؤشرات الأسهم العالمية محدودة بعد المكاسب الكبيرة الأخيرة. وارتفع خام برنت بنسبة 0.9% إلى 95.64 دولاراً للبرميل، وهو أعلى بكثير من مستواه قبل الحرب عند نحو 70 دولاراً، لكنه لا يزال دون ذروته البالغة 119 دولاراً.



وبحلول الساعة 12:30 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي 215 نقطة، أو 0.4%، بينما صعد مؤشر "ناسداك" المركب بنسبة 1.1%.



وفي حال نجحت المحادثات الأميركية الإيرانية، فقد تُعامل الحرب كصدمة مؤقتة للاقتصاد العالمي، لا كبداية لمرحلة طويلة من ارتفاع أسعار النفط والتضخم، ما يعيد تركيز المستثمرين إلى العامل الأهم في الأسواق، وهو أرباح الشركات.



وفي هذا السياق، ارتفع سهم "بنك أوف أميركا" بنسبة 1.3% بعد إعلان أرباح بلغت 8.6 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بزيادة 17% على أساس سنوي، متجاوزاً التوقعات. كما قفز سهم "مورغان ستانلي" بنسبة 4.2% بعد نتائج فصلية فاقت تقديرات المحللين.



كذلك، استعادت بعض الشركات التي تأثرت سابقاً بمخاوف جزءاً من خسائرها. فارتفع سهم "سيرفيس ناو" بنسبة 6.3%، و"أوراكل" بنسبة 4.2%، و"Ares Management" بنسبة 6.3%، رغم أنها لا تزال منخفضة بين 12% و40% منذ بداية العام.



وقال ماسون مينديز، محلل استراتيجيات الاستثمار في "معهد ويلز فارجو للاستثمار"، "نرى اليوم فرصاً استثمارية واعدة" في قطاعات مثل التكنولوجيا.



وسجل سهم "Allbirds" قفزة تجاوزت 700% ليتخطى 20 دولاراً، بعد إعلان الشركة تغيير استراتيجيتها ودخولها مجال البنية التحتية للحوسبة في الذكاء الاصطناعي، مع تغيير اسمها إلى "NewBird AI". وسيبقى اسم "Allbirds" مرتبطاً بعلامتها التجارية للأحذية التي وافقت الشركة على بيعها إلى مجموعة "American Exchange Group".



كما ارتفع سهم "نايكي" بنسبة 3.3% بعد كشف الرئيس التنفيذي إليوت هيل وعضو والرئيس التنفيذي لشركة "أبل" تيم كوك عن شراء مشترك لنحو 48 ألف سهم من أسهم الشركة بقيمة تقارب مليون دولار. ومع ذلك، لا تزال أسهم "نايكي" منخفضة بنحو 29% منذ بداية العام.



في المقابل، هبط سهم "ASML" الهولندية بنسبة 5.4% في ، بعدما جاءت توقعات إيراداتها في المتوسط دون تقديرات المحللين، رغم أن السهم لا يزال مرتفعاً بنحو 36% منذ بداية العام.



وعالمياً، تباين أداء الأسهم في بعد مكاسب محدودة في ، بينما ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.28% مقابل 4.26% في ختام جلسة الثلاثاء. (العين)

