أسعار النفط تقترب من 100 دولار وسط ضبابية مفاوضات واشنطن وطهران

ارتفعت أسعار النفط عند التسوية وسط تساؤلات عما إذا كانت محادثات السلام بين وإيران ستُنهي اضطرابات إمدادات الطاقة في الناجمة عن الحرب الدائرة بينهما.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 4.46 دولار، أو 4.7 بالمئة، لتصل إلى 99.39 دولار ‌للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.40 دولار، أو 3.7، لتصل إلى 94.69 دولار.

وتسببت الحرب الأميركية على في أكبر اضطراب على الإطلاق للإمدادات العالمية من النفط والغاز بسبب عرقلة حركة المرور عبر مضيق هرمز الذي كان يمر عبره نحو 20 بالمئة من تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم. وكل يوم يمر مع استمرار توقف حركة الملاحة البحرية فعليا يعني استنزافا متزايدا لإمدادات النفط ⁠في جميع أنحاء العالم، ما يؤدي إلى شح في الأسواق.

وقال جون إيفانز المحلل لدى بي.في.إم "ما زلنا نشكك في إمكانية التوصل إلى حل فوري لهذه الحرب... ومهما كان الخبر، ستجد دائما رد فعل معاكسا".

وذكر مصدران إيرانيان لرويترز، أن المفاوضين والإيرانيين خفضوا توقعاتهم بشأن اتفاق سلام شامل، ويسعون بدلا من ذلك إلى مذكرة تفاهم مؤقتة لمنع عودة الصراع.

وعلى عكس ذلك، قال الرئيس الأميركي لاحقا إن الولايات المتحدة قريبة جدا من التوصل إلى اتفاق مع إيران، وهو تصريح سبق أن أدلى به. ولم تتأثر أسعار النفط تقريبا بتصريحاته.

ولم تتأثر أيضا أسواق النفط بإعلان عن وقف إطلاق النار عشرة أيام بين ولبنان في ‌نزاعهما.

وتؤدي اضطرابات الإمدادات إلى استنزاف مخزونات النفط العالمية، لا سيما وقود الطائرات في أجزاء من آسيا وأفريقيا.

وقال سكوت شيلتون، المحلل في شركة تي بي آي كاب "حتى الآن، لا توجد تفجيرات، لكن عدد السفن التي تعبر المضيق ليس أفضل مما كان عليه قبل الحصار الأميركي، مما يزيد من الضغط العالمي على المخزونات التي وصلت أخيرا إلى الولايات ⁠المتحدة هذا الأسبوع".

ويدرس مسؤولون أميركيون وإيرانيون العودة إلى باكستان لاستئناف المحادثات قريبا، ربما في مطلع الأسبوع المقبل.

وذكر مصدر أطلعته طهران على الأمر لرويترز أن إيران يمكن أن تدرس السماح للسفن بالإبحار بحرية عبر الجانب العماني من مضيق ⁠هرمز إذا تسنى التوصل إلى اتفاق يمنع تجدد الصراع بعد وقف إطلاق النار لأسبوعين الذي بدأ في الثامن من نيسان.

ومع إعلان الولايات المتحدة فرض حصار على الموانئ بعد انهيار محادثات السلام في مطلع ⁠الأسبوع، قد يزداد الاضطراب، وذلك على الرغم من أن بعض ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات الأمريكية تمكنت من العبور.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن لن تجدد إعفاءات سمحت بشراء بعض النفط والروسي دون التعرض لعقوبات أميركية.

