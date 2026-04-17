الذهب يواصل الصعود.. إليكم سعر الاونصة

ارتفعت العقود الآجلة للذهب خلال التداولات الآسيوية الجمعة، إذ جرى تداول عقود حزيران في بورصة "كومكس" عند 4825.50 دولاراً للأونصة، بارتفاع نسبته 0.36%.



وكان قد سجل في وقت سابق مستوى 4827.31 دولاراً للأونصة، فيما قد يجد دعماً عند 4626.00 دولاراً ومقاومة عند 4895.40 دولاراً.



في المقابل، تراجعت عقود مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.00% إلى 98.02 دولاراً.



وعلى صعيد الأخرى في "كومكس"، ارتفعت الفضة لعقود أيار بنسبة 0.53% إلى 79.13 دولاراً للأونصة، كما صعد النحاس لعقود أيار بنسبة 0.27% إلى 6.05 دولارات للرطل. (انفستنغ)

Advertisement