من إدلب إلى الموانئ.. الشرع يعلن منطقة حرة مع تركيا

أعلن الرئيس السوري العمل على إنشاء منطقة حرة تركية في محافظة إدلب، بهدف نقل بعض الصناعات أو الدخول في شراكات ضمن صناعات محددة، في خطوة قال إنها تندرج ضمن مسار إعادة ربط بمحيطها الإقليمي، ولا سيما بتركيا.



وفي مقابلة مع وكالة " "، قال إن العلاقات بين سوريا وتركيا تستند إلى روابط تاريخية وجغرافية قديمة، مشيراً إلى أن سوريا عانت خلال حكم النظام السابق من عزلة إقليمية، وأن "تحرير البلاد" أتاح فرصة لإعادة بناء هذه العلاقات، خصوصاً مع التي "ناصرت على مدار 14 عاماً ووقفت بجانب الشعب المظلوم".



وأضاف أن سوريا "تحولت من أزمة إلى فرص متنوعة"، وأن هذه الفرص جرى عرضها خلال زياراته المتكررة إلى تركيا ودول أخرى، مؤكداً وجود فرص كبيرة للربط الإقليمي بين سوريا وتركيا باعتبارها صلة وصل بين .



وأوضح أن المنطقة الحرة التي يجري العمل عليها في إدلب تقع على طرق رئيسية تربط بين إدلب واللاذقية وحلب ودمشق، لافتاً أيضاً إلى مشاريع أخرى تشمل توسعة المطارات، وربط الموانئ والاستثمار فيها، إلى جانب عمل شركات تركية في مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار داخل سوريا.

