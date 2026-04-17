|
28
o
بيروت
23
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
26
o
النبطية
21
o
زحلة
23
o
بعلبك
16
o
بشري
24
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
إقتصاد
من إدلب إلى الموانئ.. الشرع يعلن منطقة حرة مع تركيا
Lebanon 24
17-04-2026
|
04:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الرئيس السوري
أحمد الشرع
العمل على إنشاء منطقة حرة
سورية
تركية في محافظة إدلب، بهدف نقل بعض الصناعات أو الدخول في شراكات ضمن صناعات محددة، في خطوة قال إنها تندرج ضمن مسار إعادة ربط
سوريا
بمحيطها الإقليمي، ولا سيما بتركيا.
وفي مقابلة مع وكالة "
الأناضول
"، قال
الشرع
إن العلاقات بين سوريا وتركيا تستند إلى روابط تاريخية وجغرافية قديمة، مشيراً إلى أن سوريا عانت خلال حكم النظام السابق من عزلة إقليمية، وأن "تحرير البلاد" أتاح فرصة لإعادة بناء هذه العلاقات، خصوصاً مع
تركيا
التي "ناصرت
الثورة
السورية
على مدار 14 عاماً ووقفت بجانب الشعب المظلوم".
وأضاف أن سوريا "تحولت من أزمة إلى فرص متنوعة"، وأن هذه الفرص جرى عرضها خلال زياراته المتكررة إلى تركيا ودول أخرى، مؤكداً وجود فرص كبيرة للربط الإقليمي بين سوريا وتركيا باعتبارها صلة وصل بين
الشرق والغرب
.
وأوضح أن المنطقة الحرة التي يجري العمل عليها في إدلب تقع على طرق رئيسية تربط بين إدلب واللاذقية وحلب ودمشق، لافتاً أيضاً إلى مشاريع أخرى تشمل توسعة المطارات، وربط الموانئ والاستثمار فيها، إلى جانب عمل شركات تركية في مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار داخل سوريا.
