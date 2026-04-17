تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

من إدلب إلى الموانئ.. الشرع يعلن منطقة حرة مع تركيا

Lebanon 24
17-04-2026 | 04:27
A-
A+
من إدلب إلى الموانئ.. الشرع يعلن منطقة حرة مع تركيا
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع العمل على إنشاء منطقة حرة سورية تركية في محافظة إدلب، بهدف نقل بعض الصناعات أو الدخول في شراكات ضمن صناعات محددة، في خطوة قال إنها تندرج ضمن مسار إعادة ربط سوريا بمحيطها الإقليمي، ولا سيما بتركيا.

وفي مقابلة مع وكالة "الأناضول"، قال الشرع إن العلاقات بين سوريا وتركيا تستند إلى روابط تاريخية وجغرافية قديمة، مشيراً إلى أن سوريا عانت خلال حكم النظام السابق من عزلة إقليمية، وأن "تحرير البلاد" أتاح فرصة لإعادة بناء هذه العلاقات، خصوصاً مع تركيا التي "ناصرت الثورة السورية على مدار 14 عاماً ووقفت بجانب الشعب المظلوم".

وأضاف أن سوريا "تحولت من أزمة إلى فرص متنوعة"، وأن هذه الفرص جرى عرضها خلال زياراته المتكررة إلى تركيا ودول أخرى، مؤكداً وجود فرص كبيرة للربط الإقليمي بين سوريا وتركيا باعتبارها صلة وصل بين الشرق والغرب.

وأوضح أن المنطقة الحرة التي يجري العمل عليها في إدلب تقع على طرق رئيسية تربط بين إدلب واللاذقية وحلب ودمشق، لافتاً أيضاً إلى مشاريع أخرى تشمل توسعة المطارات، وربط الموانئ والاستثمار فيها، إلى جانب عمل شركات تركية في مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار داخل سوريا.
مواضيع ذات صلة
الموانئ العراقية: إنقاذ أكثر من 50 فردا من طاقم ناقلتي نفط تعرضتا لهجوم
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 13:38:09 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادة المركزية الأميركية تحذر الإيرانيين من الاقتراب من الموانئ المطلة على هرمز
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 13:38:09 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادة المركزية الأميركية تحذر الإيرانيين من الاقتراب من الموانئ
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 13:38:09 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادة المركزية الأميركية: ندعم حرية الملاحة للسفن العابرة لمضيق هرمز من وإلى الموانئ غير الإيرانية
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 13:38:09 Lebanon 24 Lebanon 24

إعادة الإعمار

الشرق والغرب

أحمد الشرع

الأناضول

اللاذقية

السورية

الثورة

المطار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
04:56 | 2026-04-17
Lebanon24
04:30 | 2026-04-17
Lebanon24
03:38 | 2026-04-17
Lebanon24
02:30 | 2026-04-17
Lebanon24
02:18 | 2026-04-17
Lebanon24
02:16 | 2026-04-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24