تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

النفط يتراجع بأكثر من 10% بعد إعلان فتح مضيق هرمز

Lebanon 24
17-04-2026 | 14:22
A-
A+
النفط يتراجع بأكثر من 10% بعد إعلان فتح مضيق هرمز
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تراجعت أسعار النفط بأكثر من 10% بعد إعلان إيران أن مضيق هرمز قد صار مفتوحا بالكامل ما يسمح لناقلات النفط بمغادرة الخليج واستئناف الإمدادات إلى الأسواق العالمية.

وتراجعت ‌أسعار النفط بأكثر من 10 بالمئة يوم الجمعة بعدما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التجارية طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق ⁠النار بما يتماشى مع وقف إطلاق النار في لبنان.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 11.12 دولار أو 11.2 بالمئة إلى 88.27 دولار ‌للبرميل بحلول الساعة 1311 بتوقيت غرينتش.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11.40 ‌دولار أو 12 بالمئة إلى 83.29 دولار ‌للبرميل.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في "يو بي إس" إن "تصريحات وزير الخارجية الإيراني ‌تشير ‌إلى التهدئة ما دام وقف إطلاق النار مستمرا".

وأضاف: "والآن نحتاج إلى أن نرى ‌أيضا ما إذا كان عدد الناقلات ⁠التي تعبر المضيق سيزداد بشكل كبير".

وفي السياق، واصلت بورصة وول ستريت صعودها نحو مستويات قياسية جديدة، كما ارتفع مؤشر"ستاندرد آند بورز 500" بواقع 0.7، حيث يتجه نحو تحقيق ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب القوية، بينما صعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1%، ومؤشر ناسداك المركب بنحو 1%.

كما ارتفعت الأسهم بأكثر من 11% منذ أواخر مارس، مدفوعة بآمال تجنب أسوأ سيناريو محتمل للاقتصاد العالمي في ظل التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

ويأتي هذا الأداء الإيجابي في الأسواق إثر تراجع المخاوف من تعطل إمدادات الطاقة العالمية، وهو ما عزز شهية المستثمرين للمخاطرة.
 
Advertisement
وزير الخارجية الإيراني

الولايات المتحدة

الأسواق العالمية

وزير الخارجية

وول ستريت

الإيراني

الخليج

أمريكي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24