النفط يتراجع بأكثر من 10% بعد إعلان فتح مضيق هرمز

تراجعت أسعار بأكثر من 10% بعد إعلان أن مضيق هرمز قد صار مفتوحا بالكامل ما يسمح لناقلات النفط بمغادرة واستئناف الإمدادات إلى .وتراجعت ‌أسعار النفط بأكثر من 10 بالمئة يوم الجمعة بعدما قال عباس عراقجي إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التجارية طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق ⁠النار بما يتماشى مع وقف إطلاق النار في .وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 11.12 دولار أو 11.2 بالمئة إلى 88.27 دولار ‌للبرميل بحلول الساعة 1311 بتوقيت غرينتش.وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأمريكي 11.40 ‌دولار أو 12 بالمئة إلى 83.29 دولار ‌للبرميل.وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في "يو بي إس" إن "تصريحات ‌تشير ‌إلى التهدئة ما دام وقف إطلاق النار مستمرا".وأضاف: "والآن نحتاج إلى أن نرى ‌أيضا ما إذا كان عدد الناقلات ⁠التي تعبر المضيق سيزداد بشكل كبير".وفي السياق، واصلت بورصة صعودها نحو مستويات قياسية جديدة، كما ارتفع مؤشر"ستاندرد آند بورز 500" بواقع 0.7، حيث يتجه نحو تحقيق ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب القوية، بينما صعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1%، ومؤشر ناسداك المركب بنحو 1%.كما ارتفعت الأسهم بأكثر من 11% منذ أواخر ، مدفوعة بآمال تجنب أسوأ سيناريو محتمل للاقتصاد العالمي في ظل التوترات بين وإيران.ويأتي هذا الأداء الإيجابي في الأسواق إثر تراجع المخاوف من تعطل إمدادات الطاقة العالمية، وهو ما عزز شهية المستثمرين للمخاطرة.