روسيا تعلن ارتفاعًا كبيرًا في تجارتها مع دول آسيا الوسطى خلال 2025

أكد أن حجم التبادل التجاري بين ودول الوسطى ارتفع ليقترب من 50 مليار دولار في عام 2025، رغم التحديات، مشيرا إلى استمرار الحفاظ على مستويات عالية من التجارة.





وأوضح ، خلال اجتماع مع وزراء خارجية الدول الخمس في آسيا الوسطى، (أوزبكستان وتركمانستان وكازاخستان وطاجكستان وقيرغيزستان). أن آلية الحوار السداسي تشهد تطورا ملحوظا وتحقق فوائد متبادلة، مؤكدا أن العلاقات تقوم على أساس المساواة والاحترام المتبادل ومراعاة المصالح المشتركة.



كما أشار أنه في أكتوبر الماضي، عقدت القمة الثانية بصيغة "آسيا الوسطى + روسيا" في دوشنبه، حيث أقر خطة عمل مشتركة للفترة 2025–2027، إلى جانب طرح عدد من المبادرات المهمة، مؤكدا ضرورة تحويل هذه القرارات إلى واقع عملي.



وأضاف أن تعد إطارا عاما يغطي أبرز مجالات التعاون، بما يشمل التجارة والاقتصاد والاستثمار والنقل والطاقة، إضافة إلى الصحة والبيئة والأمن، فضلًا عن العلاقات الثقافية والإنسانية وقضايا الهجرة.



وأشار إلى أن العمل جار حاليا على إعداد مشاريع ومبادرات محددة ضمن أطر مجموعات العمل السداسية، التي شكلتها الجهات المختصة في روسيا ودول آسيا الوسطى.

Advertisement