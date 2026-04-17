روسيا تعلن ارتفاعًا كبيرًا في تجارتها مع دول آسيا الوسطى خلال 2025

روسيا تعلن ارتفاعًا كبيرًا في تجارتها مع دول آسيا الوسطى خلال 2025
روسيا تعلن ارتفاعًا كبيرًا في تجارتها مع دول آسيا الوسطى خلال 2025 photos 0
أكد سيرغي لافروف أن حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول آسيا الوسطى ارتفع ليقترب من 50 مليار دولار في عام 2025، رغم التحديات، مشيرا إلى استمرار الحفاظ على مستويات عالية من التجارة.


وأوضح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اجتماع مع وزراء خارجية الدول الخمس في آسيا الوسطى، (أوزبكستان وتركمانستان وكازاخستان وطاجكستان وقيرغيزستان). أن آلية الحوار السداسي تشهد تطورا ملحوظا وتحقق فوائد متبادلة، مؤكدا أن العلاقات تقوم على أساس المساواة والاحترام المتبادل ومراعاة المصالح المشتركة.

كما أشار أنه في أكتوبر الماضي، عقدت القمة الثانية بصيغة "آسيا الوسطى + روسيا" في دوشنبه، حيث أقر القادة خطة عمل مشتركة للفترة 2025–2027، إلى جانب طرح عدد من المبادرات المهمة، مؤكدا ضرورة تحويل هذه القرارات إلى واقع عملي.

وأضاف أن خطة العمل تعد إطارا عاما يغطي أبرز مجالات التعاون، بما يشمل التجارة والاقتصاد والاستثمار والنقل والطاقة، إضافة إلى الصحة والبيئة والأمن، فضلًا عن العلاقات الثقافية والإنسانية وقضايا الهجرة.

وأشار إلى أن العمل جار حاليا على إعداد مشاريع ومبادرات محددة ضمن أطر مجموعات العمل السداسية، التي شكلتها الجهات المختصة في روسيا ودول آسيا الوسطى.
