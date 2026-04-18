بسبب حرب الشرق الأوسط.. "موديز" تعدل نظرتها المستقبلية للعراق إلى سلبية

عدّلت نظرتها المستقبلية للعراق من "مستقرة" إلى "سلبية" مشيرة إلى المخاطر التي تهدد الوضع الائتماني للبلاد نتيجة تأثير الحرب الدائرة في على تدفق الطاقة وعلى الأمن.



وقالت موديز في تقرير أمس الجمعة: "اعتماد بشكل كبير على قطاع يعني أن أي خلل في الصادرات عبر -التي تمثل نحو 90% من صادرات العراق من النفط الخام- سيؤدي إلى انخفاض كبير في تدفقات الدولار والإيرادات المالية"، وفق ما نقلته " ".



وفي الشهر الماضي، أفاد مسؤولون في قطاع الطاقة بالبلاد بأن إنتاج حقول النفط الرئيسية في جنوب العراق، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، انخفض بنحو 80% بسبب الحرب الأميركية وإغلاق المضيق، مما أدى إلى ارتفاع مخزونات النفط إلى مستويات حرجة.

