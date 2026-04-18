إقتصاد
بسبب حرب الشرق الأوسط.. "موديز" تعدل نظرتها المستقبلية للعراق إلى سلبية
Lebanon 24
18-04-2026
|
02:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
عدّلت
وكالة موديز للتصنيف الائتماني
نظرتها المستقبلية للعراق من "مستقرة" إلى "سلبية" مشيرة إلى المخاطر التي تهدد الوضع الائتماني للبلاد نتيجة تأثير الحرب الدائرة في
الشرق الأوسط
على تدفق الطاقة وعلى الأمن.
وقالت موديز في تقرير أمس الجمعة: "اعتماد
العراق
بشكل كبير على قطاع
النفط
يعني أن أي خلل في الصادرات عبر
مضيق هرمز
-التي تمثل نحو 90% من صادرات العراق من النفط الخام- سيؤدي إلى انخفاض كبير في تدفقات الدولار والإيرادات المالية"، وفق ما نقلته "
رويترز
".
وفي الشهر الماضي، أفاد مسؤولون في قطاع الطاقة بالبلاد بأن إنتاج حقول النفط الرئيسية في جنوب العراق، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، انخفض بنحو 80% بسبب الحرب الأميركية
الإيرانية
وإغلاق المضيق، مما أدى إلى ارتفاع مخزونات النفط إلى مستويات حرجة.
