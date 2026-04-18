بعد إعلان إيران فتح مضيق هرمز.. خسارة أسبوعية حادة لأسعار النفط

تراجعت أسعار في جلسة الجمعة بنحو 9% بعد أن أعلنت أن مفتوح أمام جميع السفن التجارية طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار الأميركي إن إيران وافقت على عدم إغلاق المضيق مرة أخرى.



وهبطت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 9.01 دولار أو 9.07% إلى 90.38 دولار للبرميل، بعد أن انخفضت إلى أدنى مستوى خلال الجلسة عند 86.09 دولار.



وسجل برنت خسارة أسبوعية بنسبة 5%، في انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي 10.48 دولار أو 11.45% لتصل إلى 83.85 دولار للبرميل، بعد أن لامست أدنى مستوى عند 80.56 دولار، فيما تراجعت 13.1% خلال الأسبوع، في خسارة متتالية للأسبوع الثاني.



وسجل كلا الخامين أكبر انخفاض يومي لهما منذ الثامن من نيسان.



وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز إن جميع السفن التجارية، بما في ذلك الأميركية، يمكنها الإبحار عبر مضيق هرمز مع ضرورة تنسيق خططها مع ، مضيفاً أن رفع التجميد عن أموال إيران كان جزءاً من الاتفاق المتعلق بمضيق هرمز.