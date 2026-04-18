"فلايت رادار": لا رحلات عابرة في أجواء إيران رغم إعادة فتحها جزئياً

أظهرت بيانات منصة فلايت رادار لتتبع الرحلات الجوية، إن أجواء لم تشهد أي رحلات طيران رغم إعلان إعادة فتحها جزئياً.



أعادت إيران فتح مجالها الجوي جزئيا للرحلات الدولية العابرة لمناطقها الشرقية، حسبما أعلنت هيئة الطيران المدني .



وقال الطيران المدني إن "الممرات الجوية في الجزء الشرقي من المجال الجوي الإيراني مفتوحة أمام الرحلات الدولية العابرة لإيران"، مضيفةً أن بعض المطارات أعيد فتحها أيضاً في الساعة السابعة صباحاً أو 03:30 بتوقيت غرينتش.

