قرار جديد في السعودية... توطين مهن التسويق والمبيعات بنسبة 60%

أعلنت والتنمية الاجتماعية في ، بدء تطبيق قراري رفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات، ابتداءً من 19 نيسان 2026، وذلك بعد انتهاء فترة السماح الممنوحة لمنشآت القطاع الخاص، حيث يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة المستمرة لتوفير مزيدٍ من فرص العمل المحفزة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق .

وينص القراران على رفع نسبة التوطين في مهن التسويق والمبيعات بالقطاع الخاص إلى 60%، ويُطَبَّقَان على المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في هذه المهن، مع تحديد حد أدنى للأجور قدره 5500 لاحتساب العامل السعودي ضمن نسبة التوطين في مهن التسويق.

وتشمل المهن المستهدفة بالتوطين في التسويق: (مدير تسويق، وكيل دعاية وإعلان، مدير دعاية وإعلان، مصمم جرافيك، مصمم إعلان، أخصائي علاقات عامة، أخصائي دعاية وإعلان، أخصائي تسويق، مدير علاقات عامة، مصور فوتوغرافي)، وتتضمن المهن المستهدفة في المبيعات: (مدير مبيعات، مندوب مبيعات تجزئة، مندوب مبيعات جملة، مندوب مبيعات، أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات، أخصائي مبيعات، أخصائي تجاري، وسيط سلع)، وفق السعودية- "واس"