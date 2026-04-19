|
إقتصاد

قرار جديد في السعودية... توطين مهن التسويق والمبيعات بنسبة 60%

Lebanon 24
19-04-2026 | 10:27
قرار جديد في السعودية... توطين مهن التسويق والمبيعات بنسبة 60%
قرار جديد في السعودية... توطين مهن التسويق والمبيعات بنسبة 60% photos 0
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، بدء تطبيق قراري رفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات، ابتداءً من 19 نيسان 2026، وذلك بعد انتهاء فترة السماح الممنوحة لمنشآت القطاع الخاص، حيث يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة المستمرة لتوفير مزيدٍ من فرص العمل المحفزة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.

وينص القراران على رفع نسبة التوطين في مهن التسويق والمبيعات بالقطاع الخاص إلى 60%، ويُطَبَّقَان على المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في هذه المهن، مع تحديد حد أدنى للأجور قدره 5500 ريال لاحتساب العامل السعودي ضمن نسبة التوطين في مهن التسويق.

وتشمل المهن المستهدفة بالتوطين في التسويق: (مدير تسويق، وكيل دعاية وإعلان، مدير دعاية وإعلان، مصمم جرافيك، مصمم إعلان، أخصائي علاقات عامة، أخصائي دعاية وإعلان، أخصائي تسويق، مدير علاقات عامة، مصور فوتوغرافي)، وتتضمن المهن المستهدفة في المبيعات: (مدير مبيعات، مندوب مبيعات تجزئة، مندوب مبيعات جملة، مندوب مبيعات، أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات، أخصائي مبيعات، أخصائي تجاري، وسيط سلع)، وفق وكالة الأنباء السعودية- "واس"

