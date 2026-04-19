إقتصاد

إندونيسيا تعتزم وقف واردات الديزل والتحول إلى وقود زيت النخيل

Lebanon 24
19-04-2026 | 12:47
إندونيسيا تعتزم وقف واردات الديزل والتحول إلى وقود زيت النخيل
facebook
A+
A-
قال وزير الزراعة الإندونيسي، اليوم الأحد، إن بلاده ستوقف استيراد وقود الديزل اعتباراً من الأول من تموز 2026، تماشياً مع تطبيق برنامج "بي 50"، وهو مزيج من الوقود الحيوي يتكون من 50% ديزل و50% زيت نخيل خام.

وأوضح وزير الزراعة أندي عمران سليمان، في معهد سيبولوه نوبمبر للتكنولوجيا اليوم الأحد: "لن نعود إلى استيراد الديزل، واعتباراً من الأول تموز المقبل سنوقف استيراد الديزل مع دخول برنامج بي 50 حيز التنفيذ".

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لتعزيز الاستقلال الوطني في مجال الطاقة، من خلال استخدام زيت النخيل كوقود بديل، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

واستطرد قائلاً إن زيت النخيل لا يمكن معالجته لإنتاج الديزل فحسب، بل يمكن أيضاً تحويله إلى بنزين وإيثانول، ويجري حالياً تسريع تطوير هذه التقنيات.
