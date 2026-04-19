18
o
بيروت
18
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
11
o
بشري
12
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
لبنان
إقتصاد
إندونيسيا تعتزم وقف واردات الديزل والتحول إلى وقود زيت النخيل
19-04-2026
قال
وزير الزراعة
الإندونيسي، اليوم الأحد، إن بلاده ستوقف استيراد وقود الديزل اعتباراً من الأول من
تموز
2026، تماشياً مع تطبيق برنامج "بي 50"، وهو مزيج من الوقود الحيوي يتكون من 50% ديزل و50% زيت نخيل خام.
وأوضح وزير الزراعة أندي عمران سليمان، في معهد سيبولوه نوبمبر للتكنولوجيا اليوم الأحد: "لن نعود إلى استيراد الديزل، واعتباراً من الأول تموز المقبل سنوقف استيراد الديزل مع دخول برنامج بي 50 حيز التنفيذ".
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لتعزيز
الاستقلال
الوطني في مجال الطاقة، من خلال استخدام زيت النخيل كوقود بديل، وفقاً لوكالة
الأنباء الألمانية
"د ب أ".
واستطرد قائلاً إن زيت النخيل لا يمكن معالجته لإنتاج الديزل فحسب، بل يمكن أيضاً تحويله إلى بنزين وإيثانول، ويجري حالياً تسريع تطوير هذه التقنيات.
زيت النخيل.. فوائد جمالية للبشرة والشعر
ارتفاع جديد لسعر الذهب في الأسواق السورية
هذا ما قررته قناة تلفزيونية "استثنائياً"
14:00 | 2026-04-19
ارتفاع جديد لسعر الذهب في الأسواق السورية
10:27 | 2026-04-19
قرار جديد في السعودية... توطين مهن التسويق والمبيعات بنسبة 60%
07:00 | 2026-04-19
وزير المالية يتحدث عن خلاصة لقاءاته في واشنطن
04:46 | 2026-04-19
مختار بدبهون وفعاليات استنكروا قرار منح شركات الترابة ترخيصاً بمتابعة الجرف
02:15 | 2026-04-19
بـ"الدولار".. هل ستُدفع "بدلات الإيواء"؟
23:18 | 2026-04-18
اقتصاد لبنان بعد الحرب: اكثر من 20 إلى 25 مليار دولار لإعادة الإعمار
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
