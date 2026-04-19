ارتفاع جديد لسعر الذهب في الأسواق السورية

ارتفع سعر غرام عيار 21 بقيمة 500 ليرة جديدة في السوق ، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بالسعر الذي سجله أمس السبت.



وحسب النشرة الصادرة عن لإدارة الثمينة في ، ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 ليصل إلى 17.8 ألف ليرة للبيع و17.4 ألف ليرة للشراء.



كما ارتفع سعر غرام الذهب عيار 18 إلى 15.25 ألف ليرة للبيع و14.8 ألف ليرة للشراء، وفقاً لوكالة الأنباء السورية " ".

Advertisement