إقتصاد
بعد احتجاز سفينة إيران وإعادة إغلاق هرمز.. النفط يقفز
Lebanon 24
20-04-2026
|
01:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
قفزت أسعار
النفط والغاز
الطبيعي اليوم الاثنين، عقب عطلة نهاية أسبوع شهدت توتراً متصاعداً في مياه
الخليج
، تخللته سيطرة البحرية الأميركية على سفينة شحن إيرانية وإقدام
طهران
على إطلاق النار صوب سفن وإعادة فرض قيود مشددة في
مضيق هرمز
.
وارتفع خام
"برنت" بنسبة بلغت 7.9%، ليمحو بذلك معظم الخسائر التي تكبدها يوم الجمعة الماضي بعد إعلان إعادة فتح الممر الملاحي الحيوي. كما قفزت أسعار
الغاز
الطبيعي في
أوروبا
بنسبة وصلت إلى 11%.
وكانت طهران قد تراجعت يوم السبت عن قرار فتح المضيق، معتبرة أن استمرار الحصار البحري الأميركي على سفنها يُعد خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تنتهي مدته غداً الثلاثاء. (بلومبرغ)
