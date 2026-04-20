بعد احتجاز سفينة إيران وإعادة إغلاق هرمز.. النفط يقفز

قفزت أسعار الطبيعي اليوم الاثنين، عقب عطلة نهاية أسبوع شهدت توتراً متصاعداً في مياه ، تخللته سيطرة البحرية الأميركية على سفينة شحن إيرانية وإقدام على إطلاق النار صوب سفن وإعادة فرض قيود مشددة في .



"برنت" بنسبة بلغت 7.9%، ليمحو بذلك معظم الخسائر التي تكبدها يوم الجمعة الماضي بعد إعلان إعادة فتح الممر الملاحي الحيوي. كما قفزت أسعار الطبيعي في بنسبة وصلت إلى 11%.



وكانت طهران قد تراجعت يوم السبت عن قرار فتح المضيق، معتبرة أن استمرار الحصار البحري الأميركي على سفنها يُعد خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تنتهي مدته غداً الثلاثاء. (بلومبرغ)



