تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
خاص

ثمن التذكرة يساوي راتب سنة.. حرب المليارات التي تحرم الفقراء من المونديال

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
20-04-2026 | 04:30
A-
A+
ثمن التذكرة يساوي راتب سنة.. حرب المليارات التي تحرم الفقراء من المونديال
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قبل أقل من شهرين على انطلاق منافسات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، تبرز فجوة واسعة بين العائدات المالية الضخمة المتوقعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من جهة، والتكاليف المرتفعة التي يواجهها المشجع العادي الراغب في متابعة المباريات من المدرجات من جهة أخرى .
 
عائدات غير مسبوقة للفيفا
تشير التقديرات الرسمية إلى أن الفيفا تتوقع تحقيق إيرادات إجمالية تصل إلى 11 مليار دولار أميركي من نسخة 2026، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 93% تقريباً مقارنة بالنسخة السابقة التي أقيمت في قطر 2022 والتي حققت 5.7 مليار دولار. ويعود هذا الارتفاع الكبير إلى عدة عوامل رئيسية:
 
الأول: زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48 فريقاً، وارتفاع عدد المباريات من 64 إلى 104 مباريات، مما أتاح للفيفا بيع حقوق بث تلفزيوني إضافية وزيادة المخزون التسويقي المتاح للرعاة.
 
الثاني: بيع كل حزم الرعاية العالمية الـ 16 المتاحة للبطولة، وفقاً لتصريحات رومي غاي، مدير الأعمال التجارية في الفيفا، خلال مؤتمر "أعمال كرة القدم" في أتلانتا الشهر الماضي. وتتوقع الفيفا أن تدر حقوق الرعاية التسويقية وحدها نحو 1.8 مليار دولار، أي ما يعادل 20% من إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2026.
 
أما إيرادات التذاكر والضيافة، فمن المتوقع أن تشهد قفزة كبيرة أيضاً. وكانت نسخة قطر قد باعت حوالي 3 ملايين تذكرة وحققت نحو 500 مليون دولار من هذا البند. ومع زيادة عدد المباريات وارتفاع أسعار التذاكر الرسمية، يُتوقع أن يرتفع هذا الرقم بشكل ملحوظ في نسخة 2026.
 
كم تكلف متابعة المباريات؟
في المقابل، تشكل هذه الأرقام الفلكية عبئاً مالياً كبيراً على المشجعين. وبحسب تحليل أجرته منصة "Flashscore" المتخصصة، فإن تكلفة رحلة لمدة 10 أيام لأسرة مكونة من أربعة أفراد لمتابعة مباريات الدور الأول للمنتخب الإنكليزي مثلا في ثلاث مدن أميركية مختلفة تصل إلى حوالي 15,806 يورو (ما يعادل 17,200 دولار أميركي تقريباً) .
 
وتتوزع هذه التكلفة التقديرية على النحو التالي :
 
تذاكر الطيران: حوالي 5,960 يورو للأسرة (تنقلات بين لندن ودالاس وبوسطن ونيويورك).
 
الإقامة الفندقية: حوالي 3,670 يورو (فنادق 3 نجوم لمدة 10 ليالٍ).
 
تذاكر المباريات: حوالي 2,400 يورو (ثلاث مباريات في الدور الأول، فئة داعمة).
 
المواصلات الداخلية: حوالي 1,100 يورو.
 
الطعام والشراب: حوالي 2,676 يورو.
 
دراسة أخرى أجرتها شركة "Bookies.com" قدرت متوسط تكلفة حضور مباراة واحدة للمنتخب الإنكليزي بحوالي 2,654 جنيهاً إسترلينياً للفرد الواحد، شاملة تذكرة الطيران والإقامة الفندقية لأربع ليالٍ وتذكرة المباراة .
 
أما بالنسبة للإقامة، فيشهد قطاع الفنادق والشقق المؤجرة قفزات سعرية حادة. وأفاد تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" أن أسعار بعض الفنادق القريبة من الملاعب ارتفعت بأكثر من 2800% مقارنة بالأيام العادية. ففي فندق "سبرينغ هيل سويتس" قرب ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي، يصل سعر الليلة الواحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع للنهائي إلى 4,510 دولارات، مقارنة بـ 153 دولاراً في عطلة نهاية أسبوع عادية .
 
وحتى خيار الشقق عبر منصات مثل "إير بي إن بي" لم يقدم حلاً اقتصادياً كافياً. فقد رصد التقرير ذاته حالات ألغى فيها مضيفون حجوزات مؤكدة بأسعار عادية، ثم أعادوا عرض العقار نفسه بعد ساعات بثلاثة أضعاف السعر الأصلي .
 
السوق السوداء ترفع الأسعار إلى مستويات قياسية
أما المشهد الأكثر إثارة للقلق فيتمثل في سوق إعادة بيع التذاكر "السوق السوداء". فبينما حددت الفيفا السعر الرسمي لأعلى فئة من تذاكر المباراة النهائية بـ 10,990 دولاراً، رصدت تحقيقات صحفية صينية مؤخراً وصول سعر التذكرة الواحدة للنهائي في منصات البيع غير الرسمية إلى 180 ألف يوان صيني (ما يعادل حوالي 25 ألف دولار أميركي)، أي أكثر من ضعف السعر الرسمي .
 
كما أن أسعار مباريات الدور الأول للمنتخبات الجماهيرية تشهد قفزات كبيرة، حيث تصل أسعار تذاكر الدرجة الأولى لمباراة الأرجنتين في الدور الأول إلى حوالى 2,300 دولار، في حين تبدأ أسعار تذاكر دور الـ 16 من 1,466 دولارا، ونصف النهائي من 2900 دولارا .
 
وتعترف منصات البيع الوسيطة صراحة بأن أسعارها "أعلى من أسعار موقع الفيفا الرسمي، والتفاوت يعتمد على حالة السوق ودرجة حماس الجماهير"، في ظل غياب وكلاء رسميين معتمدين لتوزيع التذاكر في دول كبرى مثل الصين .
 
وعليه، في وقت تحقق فيه الفيفا وفرة مالية غير مسبوقة بدفع من زيادة عدد المباريات وارتفاع عوائد البث والرعاية، يتحمل المشجع العادي العبء الأكبر من هذه التكاليف المتضخمة، سواء من خلال أسعار التذاكر الرسمية المرتفعة أو الأسعار الخيالية في السوق السوداء، إضافة إلى تكاليف السفر والإقامة الباهظة. هذا الواقع يجعل من حضور المونديال تجربة تقتصر بشكل متزايد على القادرين مالياً، بينما تبقى الغالبية العظمى من عشاق اللعبة أمام شاشات التلفزة.
 
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: سنحرم إيران ووكلائها من الموارد التي يهدّدون بها الاستقرار
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 15:12:23 Lebanon 24 Lebanon 24
فضل الله: قرارات الحكومة تهدد الأمن الاجتماعي والعجز لا يُسدّ من جيوب الفقراء
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 15:12:23 Lebanon 24 Lebanon 24
قبلان للراعي: الرب لا يساوي بين الطاغية والمظلوم
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 15:12:23 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تنسحب إيران من المونديال؟ ومن سيحلّ مكانها؟
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 15:12:23 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

إقتصاد

رياضة

مقالات لبنان24

الولايات المتحدة

كأس العالم

لكرة القدم

نيويورك

القادر

جمالي

الصين

لندن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
07:55 | 2026-04-20
Lebanon24
07:49 | 2026-04-20
Lebanon24
05:31 | 2026-04-20
Lebanon24
05:00 | 2026-04-20
Lebanon24
04:32 | 2026-04-20
Lebanon24
04:01 | 2026-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24