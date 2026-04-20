ما جديد الدولار؟ هذه آخر المعطيات الاقتصادية

اقترب الدولار من أعلى مستوى له خلال أسبوع مقابل عملات رئيسة أخرى اليوم الإثنين قبل أن يتخلى عن بعض المكاسب، إذ أدى تجدد التوتر في وتضاؤل الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام في اندفاع المستثمرين إلى الملاذات الآمنة.



وقالت ، أمس الأحد، إنّ الجيش احتجز سفينة شحن ترفع حاولت اختراق الحصار الذي تفرضه القوات الأميركية على موانئ ، وقالت طهران إنها سترد على ذلك، مما أجج المخاوف من تجدد الأعمال القتالية.





وذكرت إيران أنها لن تشارك في جولة ثانية من محادثات السلام، التي كانت الولايات المتحدة تأمل ‌في أن تبدأ ‌قبل انتهاء وقف إطلاق النار غداً الثلاثاء.





وقال ⁠كبير متخصصي الاستثمار ⁠في "ساكسو"، شارو ‌تشانانا، إن "تصعيد التوتر خلال مطلع الأسبوع، أدى إلى تجدد علاوة الأخطار الجيوسياسية، في وقت بدأت فيه الأسواق بتقييم مكاسب السلام"، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار "ليس مجرد قصة طاقة، بل قصة نمو وأسعار فائدة".





وفي الوقت نفسه ومقارنة مع الارتفاع الحاد في أسعار النفط جاءت تحركات أسواق العملات محدودة، إذ تخلى الدولار عن بعض مكاسبه المبكرة بحلول منتصف التعاملات ⁠الصباحية في آسيا.





وسجل اليورو في أحدث التعاملات ‌1.1757 دولار بعدما انخفض إلى أدنى ‌مستوى في أسبوع عند 1.1729 في وقت سابق اليوم، كما هبط ‌الجنيه الاسترليني 0.11 في المئة إلى 1.3503 دولار.





أيضاً، انخفض الدولار الأسترالي شديد التأثر ‌بالأخطار 0.17 في المئة ليصل إلى 0.7155 دولار.





ووصل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسة أخرى، إلى 98.30 ليحوم بالقرب من أعلى مستوى في أسبوع معوضاً بعض خسائره الأخيرة.





وتراجع المؤشر 1.5 في المئة منذ بداية نيسان وسط تزايد الإقبال على المخاطرة التوصل إلى اتفاق سلام، وكان المؤشر قد ارتفع 2.3 ⁠في المئة في ⁠آذار مدفوعاً بالطلب على الملاذات الآمنة بعد اندلاع الحرب.





وانخفض الدولار النيوزيلندي قليلاً إلى 0.5876 دولار، وتراجعت العملة اليابانية إلى 159.06 ين للدولار، قرب مستوى 160 يناً للدولار الذي يخشى المتعاملون من أن يؤدي إلى تدخل من الحكومة اليابانية لدعم العملة، وصعد أمام العملة الصينية 0.1 في المئة إلى 6.8244 يوان في التداول خارج .





وسينصب تركيز السوق على اجتماع بنك اليابان في وقت لاحق من هذا الشهر، في حين امتنع محافظ البنك المركزي كازو أويدا عن الالتزام مسبقاً برفع سعر الفائدة في أبريل نظراً إلى تأثير الحرب في التوقعات، إلا أنه لمح إلى وجود فرصة للتشديد النقدي بعد اجتماعات الأسبوع الماضي، مما يشير إلى سياسة نقدية أكثر ميلاً إلى التشديد النقدي بحلول حزيران.





وتراجعت أسعار الذهب ‌بأكثر من واحد في المئة اليوم مع ارتفاع الدولار، وهبط في المعاملات الفورية 1.4 في المئة إلى 4762.09 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما تراجع إلى أدنى مستوى منذ الـ13 من نيسان في وقت سابق من الجلسة.





أيضاً، انخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم حزيران اثنين ‌في المئة إلى ‌4781.90 دولار.





وقفزت أسعار النفط وشهدت أسواق الأسهم أداء متأرجحاً، إذ أدى تصاعد التوتر في الشرق الأوسط إلى تقليص حركة الشحن من وإلى الخليج إلى الحد الأدنى، على رغم أن المتعاملين كانوا يعلقون آمالاً على التوصل إلى حل.





وقال ‌عضو مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) كريستوفر والر الجمعة إنه في حين أن الحرب ⁠الأميركية - مع ⁠إيران ستؤدي على الأرجح إلى ارتفاع التضخم على المدى القريب، فإن إنهاء الصراع بسرعة سيبقي الباب مفتوحاً لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.





ومن ناحية أخرى، ظل الطلب على الذهب خلال أحد المهرجانات الرئيسة للشراء في الهند ضعيفاً أمس الأحد، إذ أدى ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية إلى تراجع مشتريات المجوهرات، مما بدد أثر الارتفاع الطفيف في الطلب الاستثماري.





وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.7 في المئة إلى 79.42 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.8 في المئة إلى 2086 دولاراً، وهبط البلاديوم 0.8 في المئة إلى 1547.10 دولار.