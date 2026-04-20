رئيس نقابة الدواجن: إنتاجنا يتخطى الـ 110 ملايين طير رغم خروج مزارع الجنوب

أكد رئيس للدواجن، ، في بيان، أن قطاع الدواجن أثبت قدرة استثنائية على تلبية احتياجات الأسواق دون انقطاع منذ بدء الحرب، مشيراً إلى أن الحالي يتجاوز مستويات الاستهلاك المحلي.



كشف أن أسعار الدجاج ومنتجاته سجلت تراجعاً ملحوظاً بنسبة وصلت إلى 30% خلال فترة الحرب، مدفوعة بفائض في الإنتاج وتراجع الاستهلاك في قطاع المطاعم، رغم زيادة الطلب في "السوبرماركت".

وأوضح أن التوقعات لعام 2026 كانت تشير إلى إنتاج قياسي يبلغ 120 مليون طير، إلا أن خروج مزارع في الجنوب عن الخدمة خفّض الإنتاج المتوقع إلى ما بين 110 و115 مليون طير، وهي كمية تظل قياسية وتفوق حاجة السوق.



أشار رئيس النقابة إلى أن طبيعة المنتج "الطازجة" تمنع تخزينه لفترات طويلة أو تصديره، مما يوجب تصريفه يومياً في . وأعرب عن أمله في استعادة حركته النشطة لتعزيز الاستهلاك مع عودة المغتربين والسياح.



وختم بطرس بالتأكيد على أن هذا القطاع العريق، المستمر منذ الخمسينيات، أثبت مجدداً كفاءته في تأمين بروتين عالي الجودة بأسعار تنافسية، مشدداً على أن تجربة الحرب الحالية وقبلها حرب 2024 أكدتا مرونة القطاع وقدرته على الصمود في مختلف المناطق اللبنانية.