الحرب على إيران تشعل أسعار القطن عالمياً.. ثلاثة عوامل تقود الارتفاع

شهدت أسواق القطن العالمية قفزات ملحوظة في الأسعار نتيجة تداعيات الحرب على ، حيث امتدت التأثيرات الجيوسياسية لتطال قطاع المنسوجات والسلع الزراعية عبر اضطرابات الشحن وتصاعد تكاليف الطاقة.

وسجلت المؤشرات السعرية ارتفاعات واضحة، إذ صعد مؤشر القطن المرجعي "كوتلوك إيه" من 75 إلى 82 سنتاً للرطل خلال شهر واحد، بينما قفزت العقود الآجلة في بورصة بنسب متفاوتة تأثراً بعلاوة المخاطر.



وتعود هذه الارتفاعات إلى ثلاثة عوامل رئيسية لا تتعلق بنقص الإنتاج بل بالتكاليف التشغيلية، وفي مقدمتها زيادة أسعار الطاقة والمدخلات الزراعية كالأسمدة التي سجلت قفزات قياسية، إضافة إلى ارتفاع أسعار الألياف الصناعية كالبوليستر المرتبط بالنفط، مما زاد من القطن كبديل طبيعي.

كما ساهمت المضاربات المالية في ضخ زخم إضافي للسوق مع تحول المستثمرين نحو مراكز الشراء لتأمين احتياجاتهم وسط حالة عدم اليقين.



ورغم قوة المعروض العالمي وتوقعات بإنتاج يتجاوز 121 مليون بالة لموسم 2025/2026، إلا أن صدمة الإمدادات في المنطقة أثبتت قدرتها على رفع كلفة السلع الزراعية عالمياً.

وتؤكد هذه التحولات كيف انتقلت تداعيات الصراع من إلى أسواق الملابس والمنسوجات، مدفوعة بارتفاع كلفة النقل اللوجستي وتصاعد الضغوط التضخمية على سلاسل التوريد الدولية.