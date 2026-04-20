إقتصاد
الحرب على إيران تشعل أسعار القطن عالمياً.. ثلاثة عوامل تقود الارتفاع
Lebanon 24
20-04-2026
|
10:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت أسواق القطن العالمية قفزات ملحوظة في الأسعار نتيجة تداعيات الحرب على
إيران
، حيث امتدت التأثيرات الجيوسياسية لتطال قطاع المنسوجات والسلع الزراعية عبر اضطرابات الشحن وتصاعد تكاليف الطاقة.
وسجلت المؤشرات السعرية ارتفاعات واضحة، إذ صعد مؤشر القطن المرجعي "كوتلوك إيه" من 75 إلى 82 سنتاً للرطل خلال شهر واحد، بينما قفزت العقود الآجلة في بورصة
نيويورك
بنسب متفاوتة تأثراً بعلاوة المخاطر.
وتعود هذه الارتفاعات إلى ثلاثة عوامل رئيسية لا تتعلق بنقص الإنتاج بل بالتكاليف التشغيلية، وفي مقدمتها زيادة أسعار الطاقة والمدخلات الزراعية كالأسمدة التي سجلت قفزات قياسية، إضافة إلى ارتفاع أسعار الألياف الصناعية كالبوليستر المرتبط بالنفط، مما زاد من
جاذبية
القطن كبديل طبيعي.
كما ساهمت المضاربات المالية في ضخ زخم إضافي للسوق مع تحول المستثمرين نحو مراكز الشراء لتأمين احتياجاتهم وسط حالة عدم اليقين.
ورغم قوة المعروض العالمي وتوقعات
وزارة الزراعة
الأمريكية
بإنتاج يتجاوز 121 مليون بالة لموسم 2025/2026، إلا أن صدمة الإمدادات في المنطقة أثبتت قدرتها على رفع كلفة السلع الزراعية عالمياً.
وتؤكد هذه التحولات كيف انتقلت تداعيات الصراع من
مضيق هرمز
إلى أسواق الملابس والمنسوجات، مدفوعة بارتفاع كلفة النقل اللوجستي وتصاعد الضغوط التضخمية على سلاسل التوريد الدولية.
مواضيع ذات صلة
أسعار الغاز الأوروبي تقفز 25% مع تهديد الحرب في إيران للتدفقات العالمية
ارتفاع أسعار القمح عالميًا بسبب تدهور المحاصيل في الولايات المتحدة
ترامب عن الحرب على ايران: ستنتهي خلال أسبوعين إلى ثلاثة
بلومبرغ: إدارة ترمب تدرس خيارات عدة لمعالجة الارتفاع الحاد في أسعار النفط في ظل الحرب مع إيران
"ضربة" تطالُ "زراعة لبنان".. ونداء من "رئيس اتحاد الفلاحين"
11:54 | 2026-04-20
لحاملي الذهب في لبنان... هذه السيناريوهات بانتظاركم فماذا عن الأسعار؟
09:30 | 2026-04-20
رئيس نقابة الدواجن: إنتاجنا يتخطى الـ 110 ملايين طير رغم خروج مزارع الجنوب
09:28 | 2026-04-20
قبل نهاية الشهر... مؤسسات إلى الإقفال
08:44 | 2026-04-20
رئيس "ايدال"بحث في تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع سفير باكستان
07:55 | 2026-04-20
لحاملي الذهب في لبنان... هذه السيناريوهات بانتظاركم فماذا عن الأسعار؟
09:30 | 2026-04-20
مراسلة الـ"ال بي سي": هيدا يلي صار معي بالضاحية الجنوبية
05:21 | 2026-04-20
قرار "هزّ" إسرائيليين قرب لبنان.. "معاريف" تعلنه
03:47 | 2026-04-20
إنفجار قويّ... شاهدوا بالفيديو ما حصل مع إعلاميّ لبنانيّ في الجنوب مباشرة على الهواء
06:47 | 2026-04-20
بعد تحطيم تمثال المسيح في جنوب لبنان... هذا ما قاله نتنياهو
06:40 | 2026-04-20
أيضاً في إقتصاد
11:54 | 2026-04-20
"ضربة" تطالُ "زراعة لبنان".. ونداء من "رئيس اتحاد الفلاحين"
09:30 | 2026-04-20
لحاملي الذهب في لبنان... هذه السيناريوهات بانتظاركم فماذا عن الأسعار؟
09:28 | 2026-04-20
رئيس نقابة الدواجن: إنتاجنا يتخطى الـ 110 ملايين طير رغم خروج مزارع الجنوب
08:44 | 2026-04-20
قبل نهاية الشهر... مؤسسات إلى الإقفال
07:55 | 2026-04-20
رئيس "ايدال"بحث في تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع سفير باكستان
07:49 | 2026-04-20
قطر تُعلن العودة تدريجيا لتشغيل رحلات شركات الطيران الأجنبية
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
16:59 | 2026-04-18
مادونا تفاجئ "كوتشيلا" بعودة بعد 20 عاماً.. وتُشعل المسرح مع سابرينا كاربنتر (فيديو)
16:44 | 2026-04-18
بشعر أشقر.. شاهدوا آخر إطلالة لزوج الفنانة أصالة
15:08 | 2026-04-18
