الحرب على إيران تشعل أسعار القطن عالمياً.. ثلاثة عوامل تقود الارتفاع

20-04-2026 | 10:29
شهدت أسواق القطن العالمية قفزات ملحوظة في الأسعار نتيجة تداعيات الحرب على إيران، حيث امتدت التأثيرات الجيوسياسية لتطال قطاع المنسوجات والسلع الزراعية عبر اضطرابات الشحن وتصاعد تكاليف الطاقة.
 
وسجلت المؤشرات السعرية ارتفاعات واضحة، إذ صعد مؤشر القطن المرجعي "كوتلوك إيه" من 75 إلى 82 سنتاً للرطل خلال شهر واحد، بينما قفزت العقود الآجلة في بورصة نيويورك بنسب متفاوتة تأثراً بعلاوة المخاطر.

وتعود هذه الارتفاعات إلى ثلاثة عوامل رئيسية لا تتعلق بنقص الإنتاج بل بالتكاليف التشغيلية، وفي مقدمتها زيادة أسعار الطاقة والمدخلات الزراعية كالأسمدة التي سجلت قفزات قياسية، إضافة إلى ارتفاع أسعار الألياف الصناعية كالبوليستر المرتبط بالنفط، مما زاد من جاذبية القطن كبديل طبيعي.
 
كما ساهمت المضاربات المالية في ضخ زخم إضافي للسوق مع تحول المستثمرين نحو مراكز الشراء لتأمين احتياجاتهم وسط حالة عدم اليقين.

ورغم قوة المعروض العالمي وتوقعات وزارة الزراعة الأمريكية بإنتاج يتجاوز 121 مليون بالة لموسم 2025/2026، إلا أن صدمة الإمدادات في المنطقة أثبتت قدرتها على رفع كلفة السلع الزراعية عالمياً.
 
وتؤكد هذه التحولات كيف انتقلت تداعيات الصراع من مضيق هرمز إلى أسواق الملابس والمنسوجات، مدفوعة بارتفاع كلفة النقل اللوجستي وتصاعد الضغوط التضخمية على سلاسل التوريد الدولية.
مواضيع ذات صلة
أسعار الغاز الأوروبي تقفز 25% مع تهديد الحرب في إيران للتدفقات العالمية
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 19:31:58 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع أسعار القمح عالميًا بسبب تدهور المحاصيل في الولايات المتحدة
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 19:31:58 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب عن الحرب على ايران: ستنتهي خلال أسبوعين إلى ثلاثة
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 19:31:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبرغ: إدارة ترمب تدرس خيارات عدة لمعالجة الارتفاع الحاد في أسعار النفط في ظل الحرب مع إيران
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 19:31:58 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2026-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:21 | 2026-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:47 | 2026-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:47 | 2026-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:40 | 2026-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
11:54 | 2026-04-20
Lebanon24
09:30 | 2026-04-20
Lebanon24
09:28 | 2026-04-20
Lebanon24
08:44 | 2026-04-20
Lebanon24
07:55 | 2026-04-20
Lebanon24
07:49 | 2026-04-20
