بين القاهرة والشارقة.. تعاون مرتقب في قطاعات الإسكان والنقل والأمن الغذائي

أعلنت شركتا "ترانسكاب" للاستشارات الفنية والاقتصادية و"جودة" للاستشارات عن بدء دراسة تعاون مشترك لإطلاق مشروعات قومية كبرى في إمارة الشارقة وعدد من ، وذلك خلال الفترة الممتدة بين عامي 2026 و2029.



ويهدف هذا التحالف الاستراتيجي إلى تنفيذ مبادرات تنموية في قطاعات حيوية تشمل الإسكان، والنقل، والأمن الغذائي، بما يتماشى مع خطط تعزيز جودة الحياة وتطوير البنية التحتية في الإمارة.

كما يسعى الطرفان من خلال هذه الشراكة إلى تبادل الخبرات الفنية والاقتصادية لتطوير حلول مبتكرة تدعم رؤية التنمية الشاملة والمستدامة في المنطقة، تمهيداً للإعلان الرسمي عن تفاصيل هذه المشروعات في المرحلة المقبلة.