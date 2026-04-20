الشركات الناشئة الألمانية تطالب بتسريع الإصلاحات لضمان التنافسية

انتقد قطاع الشركات الناشئة في بطء وتيرة الإصلاحات الحكومية، محذراً من تراجع القدرة التنافسية للبلاد في مجالي الابتكار والاقتصاد. وطالبت فيرينا باوسدر، رئيسة للشركات الناشئة، بضرورة تحويل الوعود السياسية إلى واقع ملموس، مشيرة إلى أن "استراتيجية الشركات الناشئة" التي أُعلن عنها في أيار 2025 لم تصدر بصيغتها النهائية بعد.



ويركز القطاع على ضرورة تحسين شروط حشد الاستثماري، منتقداً التعثر في تنفيذ المبادرات الهادفة لرفع الاستثمارات. ويبلغ متوسط استثمار الفرد في رأس المال الاستثماري بألمانيا 90 فقط، مقابل 510 يورو في ، مما يضع ضغوطاً على طموحات الحكومة لجمع 25 مليار يورو بحلول عام 2030.



وشدد ضرورة منح تمويل الشركات الناشئة "أولوية قصوى"، محذراً من أن استمرار التأخير في الإصلاحات الهيكلية سيعيق تحول هذه الشركات إلى ركائز اقتصادية كبرى ويضعف موقع ألمانيا أمام القوى العالمية.

Advertisement