تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
16
o
طرابلس
12
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
13
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
4
o
بشري
13
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
الشركات الناشئة الألمانية تطالب بتسريع الإصلاحات لضمان التنافسية
Lebanon 24
20-04-2026
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتقد قطاع الشركات الناشئة في
ألمانيا
بطء وتيرة الإصلاحات الحكومية، محذراً من تراجع القدرة التنافسية للبلاد في مجالي الابتكار والاقتصاد. وطالبت فيرينا باوسدر، رئيسة
الاتحاد الألماني
للشركات الناشئة، بضرورة تحويل الوعود السياسية إلى واقع ملموس، مشيرة إلى أن "استراتيجية الشركات الناشئة" التي أُعلن عنها في أيار 2025 لم تصدر بصيغتها النهائية بعد.
ويركز القطاع على ضرورة تحسين شروط حشد
رأس المال
الاستثماري، منتقداً التعثر في تنفيذ المبادرات الهادفة لرفع الاستثمارات. ويبلغ متوسط استثمار الفرد في رأس المال الاستثماري بألمانيا 90
يورو
فقط، مقابل 510 يورو في
الولايات المتحدة
، مما يضع ضغوطاً على طموحات الحكومة لجمع 25 مليار يورو بحلول عام 2030.
وشدد
الاتحاد على
ضرورة منح تمويل الشركات الناشئة "أولوية قصوى"، محذراً من أن استمرار التأخير في الإصلاحات الهيكلية سيعيق تحول هذه الشركات إلى ركائز اقتصادية كبرى ويضعف موقع ألمانيا أمام القوى العالمية.
مواضيع ذات صلة
الخارجية الألمانية تحث إيران على مفاوضات بناءة لضمان سلام دائم
Lebanon 24
الخارجية الألمانية تحث إيران على مفاوضات بناءة لضمان سلام دائم
21/04/2026 02:08:36
21/04/2026 02:08:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"معهد إيفو" للأبحاث الاقتصادية: 90% من الشركات الصناعية الألمانية تتوقع تأثر أعمالها بحرب إيران
Lebanon 24
"معهد إيفو" للأبحاث الاقتصادية: 90% من الشركات الصناعية الألمانية تتوقع تأثر أعمالها بحرب إيران
21/04/2026 02:08:36
21/04/2026 02:08:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مخلصو جمرك المصنع يطالبون بتسريع المعاملات لتأمين احتياجات الأسواق
Lebanon 24
مخلصو جمرك المصنع يطالبون بتسريع المعاملات لتأمين احتياجات الأسواق
21/04/2026 02:08:36
21/04/2026 02:08:36
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "لوفتهانزا" الألمانية تتأهب لأزمة وقود طائرات وتبحث في تقليص أسطولها
Lebanon 24
شركة "لوفتهانزا" الألمانية تتأهب لأزمة وقود طائرات وتبحث في تقليص أسطولها
21/04/2026 02:08:36
21/04/2026 02:08:36
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
بين القاهرة والشارقة.. تعاون مرتقب في قطاعات الإسكان والنقل والأمن الغذائي
Lebanon 24
بين القاهرة والشارقة.. تعاون مرتقب في قطاعات الإسكان والنقل والأمن الغذائي
14:00 | 2026-04-20
20/04/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"ضربة" تطالُ "زراعة لبنان".. ونداء من "رئيس اتحاد الفلاحين"
Lebanon 24
"ضربة" تطالُ "زراعة لبنان".. ونداء من "رئيس اتحاد الفلاحين"
11:54 | 2026-04-20
20/04/2026 11:54:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرب على إيران تشعل أسعار القطن عالمياً.. ثلاثة عوامل تقود الارتفاع
Lebanon 24
الحرب على إيران تشعل أسعار القطن عالمياً.. ثلاثة عوامل تقود الارتفاع
10:29 | 2026-04-20
20/04/2026 10:29:57
Lebanon 24
Lebanon 24
لحاملي الذهب في لبنان... هذه السيناريوهات بانتظاركم فماذا عن الأسعار؟
Lebanon 24
لحاملي الذهب في لبنان... هذه السيناريوهات بانتظاركم فماذا عن الأسعار؟
09:30 | 2026-04-20
20/04/2026 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس نقابة الدواجن: إنتاجنا يتخطى الـ 110 ملايين طير رغم خروج مزارع الجنوب
Lebanon 24
رئيس نقابة الدواجن: إنتاجنا يتخطى الـ 110 ملايين طير رغم خروج مزارع الجنوب
09:28 | 2026-04-20
20/04/2026 09:28:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
لحاملي الذهب في لبنان... هذه السيناريوهات بانتظاركم فماذا عن الأسعار؟
Lebanon 24
لحاملي الذهب في لبنان... هذه السيناريوهات بانتظاركم فماذا عن الأسعار؟
09:30 | 2026-04-20
20/04/2026 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مراسلة الـ"ال بي سي": هيدا يلي صار معي بالضاحية الجنوبية
Lebanon 24
مراسلة الـ"ال بي سي": هيدا يلي صار معي بالضاحية الجنوبية
05:21 | 2026-04-20
20/04/2026 05:21:53
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل نهاية الشهر... مؤسسات إلى الإقفال
Lebanon 24
قبل نهاية الشهر... مؤسسات إلى الإقفال
08:44 | 2026-04-20
20/04/2026 08:44:14
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار قويّ... شاهدوا بالفيديو ما حصل مع إعلاميّ لبنانيّ في الجنوب مباشرة على الهواء
Lebanon 24
إنفجار قويّ... شاهدوا بالفيديو ما حصل مع إعلاميّ لبنانيّ في الجنوب مباشرة على الهواء
06:47 | 2026-04-20
20/04/2026 06:47:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تحطيم تمثال المسيح في جنوب لبنان... هذا ما قاله نتنياهو
Lebanon 24
بعد تحطيم تمثال المسيح في جنوب لبنان... هذا ما قاله نتنياهو
06:40 | 2026-04-20
20/04/2026 06:40:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
14:00 | 2026-04-20
بين القاهرة والشارقة.. تعاون مرتقب في قطاعات الإسكان والنقل والأمن الغذائي
11:54 | 2026-04-20
"ضربة" تطالُ "زراعة لبنان".. ونداء من "رئيس اتحاد الفلاحين"
10:29 | 2026-04-20
الحرب على إيران تشعل أسعار القطن عالمياً.. ثلاثة عوامل تقود الارتفاع
09:30 | 2026-04-20
لحاملي الذهب في لبنان... هذه السيناريوهات بانتظاركم فماذا عن الأسعار؟
09:28 | 2026-04-20
رئيس نقابة الدواجن: إنتاجنا يتخطى الـ 110 ملايين طير رغم خروج مزارع الجنوب
08:44 | 2026-04-20
قبل نهاية الشهر... مؤسسات إلى الإقفال
فيديو
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
Lebanon 24
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
16:59 | 2026-04-18
21/04/2026 02:08:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مادونا تفاجئ "كوتشيلا" بعودة بعد 20 عاماً.. وتُشعل المسرح مع سابرينا كاربنتر (فيديو)
Lebanon 24
مادونا تفاجئ "كوتشيلا" بعودة بعد 20 عاماً.. وتُشعل المسرح مع سابرينا كاربنتر (فيديو)
16:44 | 2026-04-18
21/04/2026 02:08:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بشعر أشقر.. شاهدوا آخر إطلالة لزوج الفنانة أصالة
Lebanon 24
بشعر أشقر.. شاهدوا آخر إطلالة لزوج الفنانة أصالة
15:08 | 2026-04-18
21/04/2026 02:08:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24