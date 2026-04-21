إقتصاد
مع توقع استئناف محادثات أميركا وإيران.. تراجع في أسعار النفط
Lebanon 24
21-04-2026
|
00:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
تراجعت أسعار
النفط
اليوم الثلاثاء، مبددة المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، وسط توقعات لإجراء محادثات سلام بين
الولايات المتحدة
وإيران هذا الأسبوع، مما سيسمح بتدفق المزيد من الإمدادات من منطقة
الشرق الأوسط
.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 95 سنتا، أو 1%، إلى 94.53 دولار بحلول الساعة 00:03 بتوقيت غرينتش. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي تسليم مايو/أيار 1.54 دولار، أو 1.72%، إلى 88.07 دولار. وينقضي أجل عقود أيار اليوم الثلاثاء، وانخفضت عقود يونيو/حزيران الأكثر نشاطا 1.09 دولار، أو 1.3%، إلى 86.37 دولار، وفقاً لوكالة "
رويترز
".
وارتفع كلا الخامين أمس الاثنين، إذ صعد
خام برنت
5.6%وزاد خام غرب تكساس الوسيط 6.9% بعد أن أغلقت
إيران
مضيق هرمز
مجدداً، مما أدى إلى سد شريان نقل النفط
الرئيسي
، واحتجزت الولايات المتحدة سفينة شحن إيرانية في إطار حصارها لموانئ البلاد.
