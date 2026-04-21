مع توقع استئناف محادثات أميركا وإيران.. تراجع في أسعار النفط

تراجعت أسعار اليوم الثلاثاء، مبددة المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، وسط توقعات لإجراء محادثات سلام بين وإيران هذا الأسبوع، مما سيسمح بتدفق المزيد من الإمدادات من منطقة .



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 95 سنتا، أو 1%، إلى 94.53 دولار بحلول الساعة 00:03 بتوقيت غرينتش. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي تسليم مايو/أيار 1.54 دولار، أو 1.72%، إلى 88.07 دولار. وينقضي أجل عقود أيار اليوم الثلاثاء، وانخفضت عقود يونيو/حزيران الأكثر نشاطا 1.09 دولار، أو 1.3%، إلى 86.37 دولار، وفقاً لوكالة " ".



وارتفع كلا الخامين أمس الاثنين، إذ صعد 5.6%وزاد خام غرب تكساس الوسيط 6.9% بعد أن أغلقت مجدداً، مما أدى إلى سد شريان نقل النفط ، واحتجزت الولايات المتحدة سفينة شحن إيرانية في إطار حصارها لموانئ البلاد.

