بعد أكبر عملية شراء للشركة.. "بيتكوين" تعود للارتفاع

ارتفع سعر عملة بيتكوين يوم أمس بنحو 2% لتتجاوز حاجز الـ 76 ألف دولار قبل أن تقلص مكاسبها بشكل طفيف.



جاء ذلك مع إعلان مؤسس شركة ستراتيجي عن شراء الشركة أكثر من 34 ألف عملة بقيمة 2.54 مليار دولار خلال الأيام الماضية، وهي أكبر عملية شراء للشركة منذ تشرين الثاني من العام 2024.



وتمتلك "ستراتيجي" أكثر من 815 ألف عملة بيتكوين على متوسط سعر شراء عند نحو 75.500 ألف دولار.

