اطلاق النسخة 30 من معرض "هوريكا لبنان"

أعلنت شركة "هوسبيتاليتي سيرفيسز"، في بيان، موعدا جديدا لإطلاق النسخة ال30 من معرض "هوريكا "، والتي كان من المقرر إقامته في شهر نيسان، حيث تُعقد فعالياتها في الفترة الممتدة من 10 إلى 13 تشرين الثاني 2026، وذلك في ضوء التطورات الأخيرة في البلاد والمنطقة.





واشارت الشركةالى "ان المعرض، كان قد بلغ الحد من طاقته الاستيعابية نتيجة الإقبال الكبير، فيما يتيح التأجيل وقتًا إضافيًا للتحضير إذ يضمن تجربة متكاملة ومحسّنة للمشاركين، مع الحفاظ على كل أنشطة الحدث وبرنامجه دون أي تغيير. وعلى مدى ثلاثة عقود، واصل هوريكا لبنان التكيّف مع مختلف المتغيرات، محافظًا على مكانته كملتقى الأعمال السنوي لقطاعات الضيافة والخدمات الغذائية".







وللمناسبة، أعلنت المديرة العامة لشركة هوسبيتاليتي سيرفيسز جومانة انّ "وضع موعد جديد لهذه النسخة المفصلية يتيح لنا الحفاظ على مستوى التجربة، والتفاعل، وفرص التواصل المهني الهادف التي يتوقعها قادة القطاع من هوريكا لبنان".







اشارة الى ان الحدث يمتد على مدى أربعة أيام، ليقدّم منصة متكاملة تجمع بين المعرض، ومبادرات تبادل المعرفة، وفرص التواصل بين المشاركين، بما يعزز موقعه كمساحة محورية تحفز تطور القطاع.



