شقير يطالب بالمكننة وتحديث الأنظمة الجمركية لدعم الاقتصاد الوطني

بحث رئيس الوزير السابق مع وفد من نقابة مخلصي البضائع المرخصين، برئاسة دافيد جابر، في سبل تذليل العقبات التي تواجه حركة إخراج البضائع من المرافئ والمعابر الحدودية، وذلك خلال اجتماع عُقد في مقر غرفة وجبل .



وجدد دعمه لمطالب النقابة، مؤكداً أن الهيئات الاقتصادية تبذل جهوداً حثيثة مع وزارات المالية والأشغال وإدارتي والمرافئ لتسريع إنجاز المعاملات. ودعا إلى ضرورة الانتقال نحو المكننة الشاملة وتحديث الأنظمة الجمركية تماشياً مع المعايير العالمية، لما لهذا الأمر من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد اللبناني.



بدوره، استعرض جابر أبرز العراقيل التي تؤدي إلى تأخير تخليص البضائع وتكبد التجار والصناعيين أعباءً مالية إضافية، مشدداً على أهمية استبدال نظام "نجم" وتطوير المسارات الجمركية، مع ضرورة تعزيز الكادر من الكشافين لضمان انسيابية العمل.



وخلص اللقاء إلى الاتفاق على صياغة ورقة عمل موحدة تتضمن كافة المطالب، تمهيداً لعرضها ومتابعتها مع المسؤولين والجهات المختصة.

