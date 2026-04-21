إقتصاد
شقير يطالب بالمكننة وتحديث الأنظمة الجمركية لدعم الاقتصاد الوطني
Lebanon 24
21-04-2026
|
10:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
بحث رئيس
الهيئات الاقتصادية
الوزير السابق
محمد شقير
مع وفد من نقابة مخلصي البضائع المرخصين، برئاسة دافيد جابر، في سبل تذليل العقبات التي تواجه حركة إخراج البضائع من المرافئ والمعابر الحدودية، وذلك خلال اجتماع عُقد في مقر غرفة
بيروت
وجبل
لبنان
.
وجدد
شقير
دعمه لمطالب النقابة، مؤكداً أن الهيئات الاقتصادية تبذل جهوداً حثيثة مع وزارات المالية والأشغال وإدارتي
الجمارك
والمرافئ لتسريع إنجاز المعاملات. ودعا إلى ضرورة الانتقال نحو المكننة الشاملة وتحديث الأنظمة الجمركية تماشياً مع المعايير العالمية، لما لهذا الأمر من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد اللبناني.
بدوره، استعرض جابر أبرز العراقيل التي تؤدي إلى تأخير تخليص البضائع وتكبد التجار والصناعيين أعباءً مالية إضافية، مشدداً على أهمية استبدال نظام "نجم" وتطوير المسارات الجمركية، مع ضرورة تعزيز الكادر
البشري
من الكشافين لضمان انسيابية العمل.
وخلص اللقاء إلى الاتفاق على صياغة ورقة عمل موحدة تتضمن كافة المطالب، تمهيداً لعرضها ومتابعتها مع المسؤولين والجهات المختصة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نقابة مخلّصي البضائع: أعطال في "نظام نجم" وراء تأخير المعاملات الجمركية
Lebanon 24
نقابة مخلّصي البضائع: أعطال في "نظام نجم" وراء تأخير المعاملات الجمركية
21/04/2026 19:47:30
21/04/2026 19:47:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إبطال حكم ترمب...فيديكس تطالب باسترداد مليارات الرسوم الجمركية
Lebanon 24
بعد إبطال حكم ترمب...فيديكس تطالب باسترداد مليارات الرسوم الجمركية
21/04/2026 19:47:30
21/04/2026 19:47:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللقاء الوطني" في معراب يطالب بمحكمة خاصة لملاحقةَ المسؤولين عن إدخالِ لبنان في الحرب
Lebanon 24
"اللقاء الوطني" في معراب يطالب بمحكمة خاصة لملاحقةَ المسؤولين عن إدخالِ لبنان في الحرب
21/04/2026 19:47:30
21/04/2026 19:47:30
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الطاقة الإسرائيلي: تغيير النظام في إيران سيساهم في ازدهار الاقتصاد والتجارة العالمية
Lebanon 24
وزير الطاقة الإسرائيلي: تغيير النظام في إيران سيساهم في ازدهار الاقتصاد والتجارة العالمية
21/04/2026 19:47:30
21/04/2026 19:47:30
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
لأول مرة منذ سنوات.. أرقام سلبية تضرب "المعدن الأبيض" في مجلس التعاون
Lebanon 24
لأول مرة منذ سنوات.. أرقام سلبية تضرب "المعدن الأبيض" في مجلس التعاون
12:23 | 2026-04-21
21/04/2026 12:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
السيسي يؤكد جاهزية مصر للاستثمارات الأجنبية ببنية تحتية عالمية
Lebanon 24
السيسي يؤكد جاهزية مصر للاستثمارات الأجنبية ببنية تحتية عالمية
09:22 | 2026-04-21
21/04/2026 09:22:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تمديد مهلة تقديم التصريح عن رسم الطابع المالي
Lebanon 24
تمديد مهلة تقديم التصريح عن رسم الطابع المالي
07:32 | 2026-04-21
21/04/2026 07:32:32
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتصام في طرابلس لسائقي الباصات رفضًا للمنافسة غير المشروعة
Lebanon 24
اعتصام في طرابلس لسائقي الباصات رفضًا للمنافسة غير المشروعة
07:19 | 2026-04-21
21/04/2026 07:19:51
Lebanon 24
Lebanon 24
شح الدولار في لبنان بدأ!؟
Lebanon 24
شح الدولار في لبنان بدأ!؟
07:03 | 2026-04-21
21/04/2026 07:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أمرٌ لافت يخص نعيم قاسم
Lebanon 24
أمرٌ لافت يخص نعيم قاسم
15:45 | 2026-04-20
20/04/2026 03:45:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"قوات" قد تدخل لبنان ضدّ "حزب الله".. قناة إسرائيلية تكشف
Lebanon 24
"قوات" قد تدخل لبنان ضدّ "حزب الله".. قناة إسرائيلية تكشف
16:30 | 2026-04-20
20/04/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من السفارة الأميركية.. إليكم ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان من السفارة الأميركية.. إليكم ما جاء فيه
15:32 | 2026-04-20
20/04/2026 03:32:57
Lebanon 24
Lebanon 24
معطيات دقيقة عن التحقيق باستهداف أمن الدولة في النبطية ودور "سيدة يهودية"
Lebanon 24
معطيات دقيقة عن التحقيق باستهداف أمن الدولة في النبطية ودور "سيدة يهودية"
01:15 | 2026-04-21
21/04/2026 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع في أسعار المحروقات صباح اليوم... اليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
تراجع في أسعار المحروقات صباح اليوم... اليكم الجدول الجديد
02:07 | 2026-04-21
21/04/2026 02:07:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في إقتصاد
12:23 | 2026-04-21
لأول مرة منذ سنوات.. أرقام سلبية تضرب "المعدن الأبيض" في مجلس التعاون
09:22 | 2026-04-21
السيسي يؤكد جاهزية مصر للاستثمارات الأجنبية ببنية تحتية عالمية
07:32 | 2026-04-21
تمديد مهلة تقديم التصريح عن رسم الطابع المالي
07:19 | 2026-04-21
اعتصام في طرابلس لسائقي الباصات رفضًا للمنافسة غير المشروعة
07:03 | 2026-04-21
شح الدولار في لبنان بدأ!؟
07:00 | 2026-04-21
بيان لشركة طيران الشرق الأوسط... إليكم ما أعلنته عن الرحلات إلى الدوحة
فيديو
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
02:37 | 2026-04-21
21/04/2026 19:47:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
Lebanon 24
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
16:59 | 2026-04-18
21/04/2026 19:47:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مادونا تفاجئ "كوتشيلا" بعودة بعد 20 عاماً.. وتُشعل المسرح مع سابرينا كاربنتر (فيديو)
Lebanon 24
مادونا تفاجئ "كوتشيلا" بعودة بعد 20 عاماً.. وتُشعل المسرح مع سابرينا كاربنتر (فيديو)
16:44 | 2026-04-18
21/04/2026 19:47:30
Lebanon 24
Lebanon 24
