لأول مرة منذ سنوات.. أرقام سلبية تضرب "المعدن الأبيض" في مجلس التعاون

سجل إنتاج الألمنيوم الأولي في تراجعاً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام 2026، في سابقة هي الأولى من نوعها من النمو المطرد، مدفوعاً بتحديات تشغيلية ولوجستية طالت كبرى المصاهر الإقليمية.



وأظهرت البيانات انخفاضاً في إجمالي الإنتاج بنسبة 4.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وعزت التقارير هذا التراجع إلى تنفيذ أعمال صيانة غير مبرمجة في منشآت رئيسية، بالتزامن مع تصاعد تكاليف الطاقة والمواد الأولية، وتأثر حركة الشحن البحري بالتوترات الجيوسياسية الراهنة التي أعاقت سلاسل الإمداد.



ويأتي هذا الانخفاض وسط حالة من عدم الاستقرار في الطلب العالمي، لا سيما مع تباطؤ نشاط قطاعي البناء وصناعة السيارات في أسواق دولية كبرى.

ورغم هذه المؤشرات، تشير توقعات قطاع الصناعة إلى إمكانية استعادة مستويات الإنتاج زخمها خلال النصف الثاني من العام الجاري، مع انتهاء برامج الصيانة واستقرار تدفقات الطبيعي اللازمة للتشغيل، بما يضمن الحفاظ على المكانة التنافسية للمنطقة في السوق العالمي.

(الجزيرة)