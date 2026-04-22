تراجع حاد في سهم "تروث سوشيال" يطيح برئيسها التنفيذي

أعلنت شركة " ميديا آند تكنولوجي" المالكة لمنصة تروث سوشيال أنها ستستبدل رئيسها التنفيذي السابق، وهو عضو كونغرس سابق وأحد أبرز داعمي الرئيس الأميركي ، بعد انهيار في سعر السهم أدى إلى خسارة مليارات الدولارات من ثروة المستثمرين.



وقالت الشركة إن ديفين نونيز، النائب السابق عن ولاية خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب، سيتم استبداله مؤقتاً بالمدير التنفيذي لقطاع الإعلام الرقمي كيفن ماكجورن في منصب الرئيس التنفيذي، دون توضيح سبب رحيله أو تحديد موعد لتعيين بديل دائم.



وجاء هذا التغيير بعد تراجع حاد في أسهم الشركة بنسبة 67%، ما أدى إلى خسائر تجاوزت 6 مليارات دولار من ثروة المستثمرين، رغم أن السهم كان قد شهد ارتفاعاً كبيراً قبل إعادة انتخاب ترامب في تشرين الثاني 2024.

