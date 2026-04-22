تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
9
o
بشري
15
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
إقتصاد
دبي تطلق خط مترو جديد بطول 42 كلم يخدم 1.5 مليون نسمة
Lebanon 24
22-04-2026
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
حاكم دبي
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
عبر حسابه على منصة إكس اليوم الأربعاء عن خط جديد لمترو دبي بتكلفة 34 مليار درهم (9.26 مليار دولار) على أن يتم الانتهاء منه بحلول التاسع من سبتمبر أيلول من عام 2032.
ووفقا له، سيمتد (مشروع الخط الذهبي) لمسافة 42 كيلومترا وعلى عمق 40 مترا تحت الأرض. وسيمر عبر 15 منطقة استراتيجية في دبي وسيستفيد منه 1.5 مليون نسمة.
ولفت إلى أن المشروع سيرفع أطوال شبكة مترو دبي بنسبة 35% وسيتم الانتهاء منه بتاريخ 9/9/2032.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24