دبي تطلق خط مترو جديد بطول 42 كلم يخدم 1.5 مليون نسمة

أعلن عبر حسابه على منصة إكس اليوم الأربعاء عن خط جديد لمترو دبي بتكلفة 34 مليار درهم (9.26 مليار دولار) على أن يتم الانتهاء منه بحلول التاسع من سبتمبر أيلول من عام 2032.



ووفقا له، سيمتد (مشروع الخط الذهبي) لمسافة 42 كيلومترا وعلى عمق 40 مترا تحت الأرض. وسيمر عبر 15 منطقة استراتيجية في دبي وسيستفيد منه 1.5 مليون نسمة.



ولفت إلى أن المشروع سيرفع أطوال شبكة مترو دبي بنسبة 35% وسيتم الانتهاء منه بتاريخ 9/9/2032.

