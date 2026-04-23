الذهب يهبط وسط مخاوف التضخم وترقب محادثات أميركا وإيران

تراجعت أسعار وسط تداولات متقلبة اليوم الخميس إذ أدى ارتفاع أسعار إلى تفاقم المخاوف حيال التضخم وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، في حين ينتظر المستثمرون وضوح مسار محادثات السلام المحتملة بين وإيران.



بحلول الساعة 04:44 بتوقيت غرينتش، هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.78% إلى 4703.08 دولار للأونصة. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم حزيران 0.74% إلى4722.10 دولار.



وظلت أسعار فوق 100 دولار للبرميل بعد انخفاض مخزونات البنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة بشكل أكبر من المتوقع، وبسبب عدم إحراز تقدم في محادثات السلام.

