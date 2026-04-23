إدراج السندات الحكومية السعودية في مؤشر جي بي مورغان للأسواق الناشئة

أعلن تشيس عن خطط لإدراج السندات الحكومية ، المقومة بالريال، ضمن مؤشره للأسواق الناشئة مطلع العام المقبل.



وستبدأ الخطوة بشكل تدريجي اعتباراً من يناير المقبل، مع وصول وزن السندات السعودية إلى نحو 2.5% في المؤشر.



ومن المتوقع أن يعزز هذا الإدراج تدفقات ، خاصة من الصناديق التي تتبع المؤشرات العالمية.

وذكر البنك أن هذا الإدراج التدريجي سيُقلل من مخاطر التنفيذ الفوري بالنسبة للمستثمرين الذين يستخدمون المؤشر، في ظل ظروف السوق الحالية.



وأشار البنك إلى أن هذا المؤشر يُتابعه صناديق تُدير أصولاً تزيد قيمتها عن 200 مليار دولار.



وأعلن البنك أيضاً أنه سيُضيف سندات بالعملة المحلية من الفلبين إلى مؤشره للأسواق الناشئة، الذي يحظى بمتابعة واسعة، مطلع العام المقبل، في خطوة قد تجذب وتُساهم في تحفيز الاقتصاد الفلبيني، وفقاً لوكالة " ".



وأوضح البنك، أن هذه السندات ستُضاف تدريجياً إلى مؤشر جي بي لسندات الحكومات في الأسواق الناشئة ابتداءً من 29 يناير، حتى تصل إلى وزن 1.78%.