إدارة مرفأ بيروت تطلق وسائل دفع إلكترونية جديدة لتسديد الرسوم

أطلقت إدارة واستثمار مرفأ وسائل دفع إلكترونية جديدة لتسديد الرسوم المرفئية، إلى جانب صناديق الدفع المعتمدة داخل المرفأ، وذلك ضمن سياسة المكننة والتحول الرقمي التي تنتهجها لتسهيل الإجراءات وتسريع المعاملات وتعزيز الشفافية.



وأوضحت الإدارة، في تعميم للمتعاملين معها، أن الدفع أصبح متاحاً عبر المنصة الرسمية للمرفأ وتطبيق "CAMA"، إضافة إلى شبكة المصارف وتطبيق "Net Commerce" والبطاقات الائتمانية، بما يواكب متطلبات العمل الحديثة ويوفر الوقت والجهد. كما كشفت عن العمل على تطوير خيارات دفع إضافية سيتم وضعها في الخدمة قريباً والإعلان عنها تباعاً.

