تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
19
o
النبطية
21
o
زحلة
18
o
بعلبك
16
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
سويسرا توقع اتفاقية لحماية الاستثمارات مع السعودية
Lebanon 24
23-04-2026
|
09:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت الحكومة السويسرية اليوم الخميس إنها وقعت اتفاقية لحماية الاستثمارات مع
السعودية
توفر ضمانات متبادلة ضد المخاطر السياسية التي يمكن أن تؤثر على الاستثمارات بين البلدين، وفق وكالة "
رويترز
".
والتقى ولي
العهد
السعودي
رئيس مجلس الوزراء
الأمير محمد بن سلمان
، في محافظة جدة اليوم، الرئيس غي بارميلان
رئيس الاتحاد
السويسري.
وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه التعاون السعودي السويسري في مختلف المجالات، والفرص الواعدة لتطويره، خاصة في المجالات الاستثمارية، إلى جانب بحث عدد من
القضايا
ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات على المستويين الإقليمي والدولي وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها، وفق
وكالة الأنباء
السعودية "واس".
حضر اللقاء الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله
وزير الخارجية
، ووزير الدولة عضو
مجلس الوزراء
مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان، ووزير الاستثمار فهد آل سيف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري عبدالرحمن الداود.
فيما حضر من الجانب السويسري وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هيلين بودليغر، وسفيرة سويسرا لدى
المملكة
ياسمين شاتيلا، ومستشار الأمن القومي جابرييل لوخينغر وعدد من المسؤولين. (العربية)
Advertisement
الأمير محمد بن سلمان
رئيس مجلس الوزراء
وكالة الأنباء
وزير الخارجية
مجلس الوزراء
رئيس الاتحاد
السعودية
المملكة
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24