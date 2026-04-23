سويسرا توقع اتفاقية لحماية الاستثمارات مع السعودية

قالت الحكومة السويسرية اليوم الخميس إنها وقعت اتفاقية لحماية الاستثمارات مع توفر ضمانات متبادلة ضد المخاطر السياسية التي يمكن أن تؤثر على الاستثمارات بين البلدين، وفق وكالة " ".



والتقى ولي السعودي ، في محافظة جدة اليوم، الرئيس غي بارميلان السويسري.





وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه التعاون السعودي السويسري في مختلف المجالات، والفرص الواعدة لتطويره، خاصة في المجالات الاستثمارية، إلى جانب بحث عدد من ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات على المستويين الإقليمي والدولي وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها، وفق السعودية "واس".



حضر اللقاء الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، ووزير الدولة عضو مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان، ووزير الاستثمار فهد آل سيف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري عبدالرحمن الداود.



فيما حضر من الجانب السويسري وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هيلين بودليغر، وسفيرة سويسرا لدى ياسمين شاتيلا، ومستشار الأمن القومي جابرييل لوخينغر وعدد من المسؤولين. (العربية)

