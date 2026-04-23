السعودية وسويسرا توقّعان اتفاقية لتوسيع التعاون الاقتصادي

وقّعت وسويسرا، اتفاقية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات بين البلدين.

وجاء توقيع الاتفاقية خلال مراسم رسمية أعقبت اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، ووقّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف والرئيس السويسري غي بارملان، بحضور السعودي الأمير فرحان ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، إلى جانب عدد من المسؤولين وقادة الأعمال من الجانبين.

وبحث اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز العلاقات الثنائية.

ويأتي هذا الاجتماع على هامش الزيارة الرسمية للرئيس السويسري إلى ، وفي ظل احتفال البلدين بمرور 70 عاماً على العلاقات الدبلوماسية التي أسهمت في ترسيخ التعاون وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.