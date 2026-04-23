تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

البطالة ترتفع بشكل محدود في الولايات المتحدة

Lebanon 24
23-04-2026 | 23:00
A-
A+
البطالة ترتفع بشكل محدود في الولايات المتحدة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال نيسان، رغم الضغوط الناتجة عن حالة عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع الأسعار المرتبط بالتوترات مع إيران.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن الطلبات الأولية لإعانات البطالة ارتفعت بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألفاً، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 18 أبريل، مقارنة بتوقعات بلغت 210 آلاف طلب، وفق استطلاع أجرته رويترز.

ورغم التصعيد في المنطقة، لا تزال المؤشرات تشير إلى غياب موجة تسريح واسعة، حتى مع تداعيات الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، التي أدت إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية، مثل الأسمدة والبتروكيماويات والألمنيوم.

وتشير تقارير إلى أن طهران أغلقت فعلياً المضيق منذ اندلاع النزاع في 28 شباط، ما أثار مخاوف من تأثيرات أوسع على الاقتصاد العالمي وسوق العمل. كما ساهمت الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب، إلى جانب تشديد سياسات الهجرة، في تباطؤ التوظيف خلال الفترة الماضية.

وكان ترامب قد أعلن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، رغم استمرار القيود البحرية الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وتغطي بيانات إعانات البطالة الفترة التي جرى خلالها المسح الحكومي للشركات ضمن تقرير الوظائف لشهر أبريل، حيث أظهرت البيانات ارتفاع الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة في آذار، بعد تراجعها بـ133 ألف وظيفة في شباط.

ويستمر سوق العمل الأميركي في إظهار قدر من التماسك، مدعوماً بانخفاض معدلات التسريح، رغم حذر الشركات من التوسع في التوظيف. في المقابل، ارتفع عدد المستفيدين المستمرين من إعانات البطالة بمقدار 12 ألفاً ليصل إلى 1.821 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 نيسان.

ورغم تراجع هذه الطلبات مقارنة بالعام الماضي، يُعزى ذلك جزئياً إلى انتهاء فترات الاستحقاق في بعض الولايات، إلى جانب استبعاد بعض فئات الشباب من البيانات الرسمية.

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الأميركيين

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

إسرائيل

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
23:58 | 2026-04-23
Lebanon24
22:55 | 2026-04-23
Lebanon24
14:11 | 2026-04-23
Lebanon24
10:30 | 2026-04-23
Lebanon24
09:12 | 2026-04-23
Lebanon24
05:23 | 2026-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24