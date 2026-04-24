تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
19
o
النبطية
17
o
زحلة
20
o
بعلبك
14
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
بعد سنوات الطفرة.. العقارات في الإمارات والخليج أمام "أول اختبار" حقيقي
Lebanon 24
24-04-2026
|
08:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
امتدت تداعيات الحرب على
إيران
لتشمل قطاع العقارات العالمي عبر قنوات معقدة، أبرزها ارتفاع أسعار الطاقة، وتشديد شروط التمويل، واتساع علاوات المخاطر، وتباطؤ قرارات الاستثمار طويلة الأجل.
وتشير تقديرات مؤسسات الاستثمار والتصنيف الائتماني إلى أن الأثر الأكبر يمر عبر أسواق الطاقة، حيث تؤدي اضطرابات الإمدادات إلى رفع التضخم وتأخير خفض أسعار الفائدة، مما يضغط على التقييمات العقارية والصفقات الممولة بالدين. وفي
الولايات المتحدة
، ارتفع متوسط فائدة الرهن العقاري الثابت لثلاثين عاماً إلى 6.30% في أبريل 2026، متأثراً بالتقلبات الجيوسياسية.
جغرافياً، تبدو
أوروبا
وآسيا أكثر عرضة لصدمة الطاقة لاعتمادهما الكبير على الواردات، بينما يواجه القطاع العقاري في
دول الخليج
، لا سيما في
الإمارات
، اختباراً يتعلق بثقة المستثمرين الأجانب وتدفقات
رأس المال
الخارجي.
وحذرت وكالة "فيتش" من أن التمويل العقاري التجاري قد يشكل نقطة ضغط على ميزانيات البنوك
الإماراتية
إذا طال أمد الصراع، مما قد يحول العقار من محرك للنمو إلى مصدر لتدهور جودة الأصول.
الولايات المتحدة
الإماراتية
دول الخليج
رأس المال
الإماراتي
بعد سنوات
الإمارات
أوروبا
تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
فيديو
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
Lebanon 24
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
03:57 | 2026-04-24
24/04/2026 18:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
04:50 | 2026-04-22
24/04/2026 18:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
02:37 | 2026-04-21
24/04/2026 18:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24