إقتصاد
في "إمبراطورية زوكربيرغ".. ميتا تُسرح آلاف الموظفين وتلغي وظائف شاغرة
Lebanon 24
24-04-2026
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة "ميتا"، المالكة لمنصات
فيسبوك
وإنستغرام وواتساب، عن موجة جديدة من تسريح الموظفين شملت 8 آلاف عامل، بالإضافة إلى إلغاء 6 آلاف وظيفة شاغرة كانت مدرجة ضمن خطط التوظيف المستقبلية.
يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الشركة لتقليص النفقات التشغيلية وإعادة ترتيب الأولويات، حيث تسعى "ميتا" إلى التحول نحو نموذج عمل أكثر رشاقة يركز على الكفاءة الإنتاجية.
وأوضحت التقارير أن عمليات التسريح طالت قطاعات مختلفة، بما في ذلك الأقسام التقنية والإدارية، في محاولة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة والمنافسة الشرسة في سوق الإعلانات الرقمية.
وأشارت الشركة إلى أن تقليص القوة العاملة يهدف إلى توفير سيولة مالية لدعم الاستثمارات الضخمة في تقنيات
الذكاء الاصطناعي
و"الميتافيرس".
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس رغبة "ميتا" في أتمتة العديد من العمليات الداخلية وتقليل الاعتماد على العنصر
البشري
في المهام الروتينية، لضمان استدامة النمو وتحقيق أرباح أعلى للمساهمين.
تسببت هذه الأنباء في حالة من القلق داخل قطاع التكنولوجيا، حيث تعكس استمرار موجة الانكماش الوظيفي التي تضرب كبرى
الشركات العالمية
منذ العام الماضي. ورغم قسوة القرار على الموظفين، إلا أن أسهم الشركة استجابت بشكل إيجابي في التداولات الأولية، كإشارة إلى ترحيب المستثمرين بخطط خفض التكاليف.
