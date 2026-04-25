أسعار النفط تنهي تعاملات الأسبوع محققة مكاسب بنسبة 16%

25-04-2026 | 03:00
شهدت أسعار النفط تقلبات يوم الجمعة لكنها سجلت ارتفاعا أسبوعيا، مع تقييم المتعاملين أثر تعطل الإمدادات واحتمال استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بما قد يحد من تلك الاضطرابات.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 105.33 دولار للبرميل بارتفاع 26 سنتا بما يعادل 0.3%. لكن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي انخفضت 1.45 دولار أو 1.5% وسجلت 94.40 دولار للبرميل عند التسوية. وعلى مدار الأسبوع، ارتفع سعر برنت بنحو 16% و خام غرب تكساس الوسيط 13%.

وتخلت الأسعار عن مكاسب سجلتها في وقت سابق اليوم بعد أن أفادت "رويترز" بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من المتوقع أن يصل إلى إسلام اباد في وقت متأخر من يوم الجمعة لمناقشة مقترحات لاستئناف محادثات وقف الحرب بعد الإخفاق في عقد جولة ثانية من المفاوضات هذا الأسبوع.

وأعلنت باكستان في وقت لاحق وصول عراقجي ووفد إيران.

كما هبطت الأسعار أكثر بعدما ذكرت سي.إن.إن أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيرسل مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر لباكستان لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الإيرانية.

وقال ترامب في وقت لاحق لوكالة رويترز إن إيران تعتزم تقديم عرض يهدف إلى تلبية المطالب الأميركية. وأضاف "سيقدمون عرضا وسنرى ما سيحدث".

وارتفعت الأسعار في وقت سابق من الجلسة بنحو 2% بسبب تجدد مخاوف التصعيد العسكري في المنطقة بعد يوم من نشر إيران لقطات لأفراد من القوات الخاصة وهم يعتلون متن سفينة شحن في مضيق هرمز ومع جمود الجهود الرامية لفتح المضيق.

وقال تاماس فارجا من بي.في.إم للوساطة في النفط "لجأ المتعاملون للتسييل قبل عطلة نهاية أسبوع للأسواق مليئة بالغموض وسيعدلون مراكزهم مساء الأحد بناء على تطورات الملف الإيراني".

ولا تزال الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي كان ينقل قبل الحرب نحو خُمس إنتاج النفط العالمي، محظورة فعليا. وأبرز استيلاء إيران على سفينتي شحن الصعوبات التي تواجهها واشنطن في محاولتها السيطرة على المضيق.

وأظهرت بيانات شحن أن خمس سفن فقط من بينها ناقلة منتجات نفطية إيرانية عبرت المضيق في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال ترامب أمس الخميس إن إيران ربما تكون قد زادت من ترسانتها العسكرية "قليلا" خلال وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعين، لكنه أضاف أن الجيش الأمريكي قادر على القضاء عليها في يوم واحد. وذكر ترامب يوم الأربعاء أنه سيمدد وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى لإتاحة المجال لمزيد من المحادثات.
مواضيع ذات صلة
أسعار النفط تسجل مكاسب متتالية للشهر الثاني
lebanon 24
Lebanon24
25/04/2026 14:50:20 Lebanon 24 Lebanon 24
‏"أ ف ب": أسعار النفط تتراجع بنسبة 10% بعد إعلان إيران فتح مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
25/04/2026 14:50:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تراجع أسعار النفط بنسبة 4 % إلى ما دون 100 دولار
lebanon 24
Lebanon24
25/04/2026 14:50:20 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبرغ: مكاسب لسهم شركة أرامكو بمقدار 1.5% في تعاملات سوق الأسهم
lebanon 24
Lebanon24
25/04/2026 14:50:20 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:19 | 2026-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:02 | 2026-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:15 | 2026-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:15 | 2026-04-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-04-24 Lebanon 24 Lebanon 24
