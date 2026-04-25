تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

مع تفاؤل بمحادثات إيران... مؤشرا ستاندرد آند بورز وناسداك يسجلان مستويات تاريخية

Lebanon 24
25-04-2026 | 04:02
A-
A+
مع تفاؤل بمحادثات إيران... مؤشرا ستاندرد آند بورز وناسداك يسجلان مستويات تاريخية
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أغلق المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك عند مستويات قياسية مرتفعة يوم الجمعة، مدعومين بالتفاؤل إزاء المفاوضات المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الصراع بينهما، بالإضافة إلى الارتفاع الحاد في أسهم شركة إنتل الذي أدى إلى استمرار صعود أسهم شركات أشباه الموصلات.

وقالت مصادر حكومية باكستانية إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وصل إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد اليوم الجمعة لمناقشة مقترحات لاستئناف محادثات السلام، وفقا لوكالة رويترز.

وبالإضافة إلى ذلك، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في مقابلة مع قناة فوكس نيوز إن ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس دونالد ترامب الخاص وجاريد كوشنر صهر الرئيس سيتوجهان إلى إسلام اباد صباح السبت لإجراء محادثات مع إيران بوساطة باكستان.
وكانت الأسواق ارتفعت في الأسابيع القليلة الماضية على أمل قرب انتهاء الحرب مع إيران، إلى جانب توقعات بقوة أرباح الشركات، لكن المكاسب تراجعت هذا الأسبوع مع تلاشي التفاؤل بشأن اتفاق سلام، مع بقاء مضيق هرمز مغلقا.

وقال جيد إليربروك، مدير المحافظ في شركة أرجنت كابيتال مانجمنت في سانت لويس بولاية ميزوري مسألة إيران غير مستقرة نوعا ما، فقد شهدنا الكثير من التقلبات. أفترض أن ذلك سيستمر، لكن في الوقت الحالي، هناك بوادر أمل".

وتشير البيانات إلى أن ستاندرد آند بورز 500 ارتفع 56.33 نقطة، أو 0.79%، إلى 7164.73 نقطة، وصعد ناسداك المجمع 395.35 نقطة، أو 1.61%، إلى 24833.86 نقطة. غير أن المؤشر داو جونز الصناعي انخفض 83.25 نقطة، أو 0.17%، إلى 49221.11 نقطة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رويترز: انخفاض مؤشرات ستاندرد آند بورز 0.35% وناسداك 0.48% وداوجونز 0.28% في جلسات ما قبل التداول
lebanon 24
Lebanon24
مع نظرة مستقبلية مستقرة.. "ستاندرد أند بورز" تثبت تصنيف مصر الائتماني عند B
lebanon 24
Lebanon24
مع نظرة مستقبلية مستقرة.. ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيف السعودية عند A+/A-1
lebanon 24
Lebanon24
العراق يسجل أعلى مستوى للإيرادات الضريبية في تاريخه
lebanon 24
Lebanon24
وزير الخارجية الإيراني

الرئيس دونالد ترامب

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الإيراني

على أمل

تابع
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24