مع تفاؤل بمحادثات إيران... مؤشرا ستاندرد آند بورز وناسداك يسجلان مستويات تاريخية

أغلق المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك عند مستويات قياسية مرتفعة يوم الجمعة، مدعومين بالتفاؤل إزاء المفاوضات المحتملة بين وإيران لإنهاء الصراع بينهما، بالإضافة إلى الارتفاع الحاد في أسهم شركة إنتل الذي أدى إلى استمرار صعود أسهم شركات أشباه الموصلات.



وقالت مصادر حكومية باكستانية إن عباس عراقجي وصل إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد اليوم الجمعة لمناقشة مقترحات لاستئناف محادثات السلام، وفقا لوكالة .



وبالإضافة إلى ذلك، قالت المتحدثة باسم كارولاين ليفيت في مقابلة مع قناة فوكس نيوز إن ستيف ويتكوف مبعوث الخاص وجاريد كوشنر صهر الرئيس سيتوجهان إلى إسلام اباد صباح السبت لإجراء محادثات مع بوساطة باكستان.

وكانت الأسواق ارتفعت في الأسابيع القليلة الماضية قرب انتهاء الحرب مع إيران، إلى جانب توقعات بقوة أرباح الشركات، لكن المكاسب تراجعت هذا الأسبوع مع تلاشي التفاؤل بشأن اتفاق سلام، مع بقاء مضيق هرمز مغلقا.



وقال جيد إليربروك، مدير المحافظ في شركة أرجنت كابيتال مانجمنت في سانت لويس بولاية ميزوري مسألة إيران غير مستقرة نوعا ما، فقد شهدنا الكثير من التقلبات. أفترض أن ذلك سيستمر، لكن في الوقت الحالي، هناك بوادر أمل".



وتشير البيانات إلى أن ستاندرد آند بورز 500 ارتفع 56.33 نقطة، أو 0.79%، إلى 7164.73 نقطة، وصعد ناسداك المجمع 395.35 نقطة، أو 1.61%، إلى 24833.86 نقطة. غير أن المؤشر داو جونز الصناعي انخفض 83.25 نقطة، أو 0.17%، إلى 49221.11 نقطة.