تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
23
o
بيروت
23
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
21
o
صيدا
25
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
24
o
بعلبك
14
o
بشري
24
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
إقتصاد
مع تفاؤل بمحادثات إيران... مؤشرا ستاندرد آند بورز وناسداك يسجلان مستويات تاريخية
Lebanon 24
25-04-2026
|
04:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
أغلق المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك عند مستويات قياسية مرتفعة يوم الجمعة، مدعومين بالتفاؤل إزاء المفاوضات المحتملة بين
الولايات المتحدة
وإيران لإنهاء الصراع بينهما، بالإضافة إلى الارتفاع الحاد في أسهم شركة إنتل الذي أدى إلى استمرار صعود أسهم شركات أشباه الموصلات.
وقالت مصادر حكومية باكستانية إن
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي وصل إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد اليوم الجمعة لمناقشة مقترحات لاستئناف محادثات السلام، وفقا لوكالة
رويترز
.
وبالإضافة إلى ذلك، قالت المتحدثة باسم
البيت الأبيض
كارولاين ليفيت في مقابلة مع قناة فوكس نيوز إن ستيف ويتكوف مبعوث
الرئيس دونالد ترامب
الخاص وجاريد كوشنر صهر الرئيس سيتوجهان إلى إسلام اباد صباح السبت لإجراء محادثات مع
إيران
بوساطة باكستان.
وكانت الأسواق ارتفعت في الأسابيع القليلة الماضية
على أمل
قرب انتهاء الحرب مع إيران، إلى جانب توقعات بقوة أرباح الشركات، لكن المكاسب تراجعت هذا الأسبوع مع تلاشي التفاؤل بشأن اتفاق سلام، مع بقاء مضيق هرمز مغلقا.
وقال جيد إليربروك، مدير المحافظ في شركة أرجنت كابيتال مانجمنت في سانت لويس بولاية ميزوري مسألة إيران غير مستقرة نوعا ما، فقد شهدنا الكثير من التقلبات. أفترض أن ذلك سيستمر، لكن في الوقت الحالي، هناك بوادر أمل".
وتشير البيانات إلى أن ستاندرد آند بورز 500 ارتفع 56.33 نقطة، أو 0.79%، إلى 7164.73 نقطة، وصعد ناسداك المجمع 395.35 نقطة، أو 1.61%، إلى 24833.86 نقطة. غير أن المؤشر داو جونز الصناعي انخفض 83.25 نقطة، أو 0.17%، إلى 49221.11 نقطة.
رويترز: انخفاض مؤشرات ستاندرد آند بورز 0.35% وناسداك 0.48% وداوجونز 0.28% في جلسات ما قبل التداول
25/04/2026 14:50:26
Lebanon 24
رويترز: انخفاض مؤشرات ستاندرد آند بورز 0.35% وناسداك 0.48% وداوجونز 0.28% في جلسات ما قبل التداول
25/04/2026 14:50:26
25/04/2026 14:50:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مع نظرة مستقبلية مستقرة.. "ستاندرد أند بورز" تثبت تصنيف مصر الائتماني عند B
25/04/2026 14:50:26
Lebanon 24
مع نظرة مستقبلية مستقرة.. "ستاندرد أند بورز" تثبت تصنيف مصر الائتماني عند B
25/04/2026 14:50:26
25/04/2026 14:50:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مع نظرة مستقبلية مستقرة.. ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيف السعودية عند A+/A-1
25/04/2026 14:50:26
Lebanon 24
مع نظرة مستقبلية مستقرة.. ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيف السعودية عند A+/A-1
25/04/2026 14:50:26
25/04/2026 14:50:26
Lebanon 24
Lebanon 24
العراق يسجل أعلى مستوى للإيرادات الضريبية في تاريخه
25/04/2026 14:50:26
Lebanon 24
العراق يسجل أعلى مستوى للإيرادات الضريبية في تاريخه
25/04/2026 14:50:26
25/04/2026 14:50:26
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني
الرئيس دونالد ترامب
الولايات المتحدة
وزير الخارجية
دونالد ترامب
البيت الأبيض
الإيراني
على أمل
تابع
تخفيف العقوبات على النفط الروسي يثير تحفظات أوروبية
07:19 | 2026-04-25
Lebanon 24
تخفيف العقوبات على النفط الروسي يثير تحفظات أوروبية
07:19 | 2026-04-25
25/04/2026 07:19:39
Lebanon 24
Lebanon 24
رابطة موظفي الادارة العامة: أي قرار بالإضراب في الإدارات لا بد أن يصدر عن الجهة الشرعية
03:15 | 2026-04-25
Lebanon 24
رابطة موظفي الادارة العامة: أي قرار بالإضراب في الإدارات لا بد أن يصدر عن الجهة الشرعية
03:15 | 2026-04-25
25/04/2026 03:15:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار النفط تنهي تعاملات الأسبوع محققة مكاسب بنسبة 16%
03:00 | 2026-04-25
Lebanon 24
أسعار النفط تنهي تعاملات الأسبوع محققة مكاسب بنسبة 16%
03:00 | 2026-04-25
25/04/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
امتناع حكومي عن دفع الرواتب الستّة للقطاع العام.. وايرادات البنزين شهريا 35 مليون دولار
23:15 | 2026-04-24
Lebanon 24
امتناع حكومي عن دفع الرواتب الستّة للقطاع العام.. وايرادات البنزين شهريا 35 مليون دولار
23:15 | 2026-04-24
24/04/2026 11:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الاقتصاد الإيراني في خطر.. كيف أطاحت الحرب بمستقبل مئات آلاف الموظفين؟
23:00 | 2026-04-24
Lebanon 24
الاقتصاد الإيراني في خطر.. كيف أطاحت الحرب بمستقبل مئات آلاف الموظفين؟
23:00 | 2026-04-24
24/04/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بري "غير راضٍ" عن وزيرة!
Lebanon 24
بري "غير راضٍ" عن وزيرة!
08:00 | 2026-04-24
24/04/2026 08:00:35
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن يتلقى دولارات من خارج لبنان.. معلومة جديدة
14:43 | 2026-04-24
Lebanon 24
لمن يتلقى دولارات من خارج لبنان.. معلومة جديدة
14:43 | 2026-04-24
24/04/2026 02:43:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"رح اشتقلك يا رفيق العمر".. الموت يؤلم الفنان عاصي الحلاني (صورة)
03:45 | 2026-04-25
Lebanon 24
"رح اشتقلك يا رفيق العمر".. الموت يؤلم الفنان عاصي الحلاني (صورة)
03:45 | 2026-04-25
25/04/2026 03:45:25
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل.. صحيفة إسرائيلية: تل أبيب ستعاود قصف لبنان رغم "الهدنة"
13:16 | 2026-04-24
Lebanon 24
عاجل.. صحيفة إسرائيلية: تل أبيب ستعاود قصف لبنان رغم "الهدنة"
13:16 | 2026-04-24
24/04/2026 01:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
خضع لعملية جراحية.. نتنياهو يعلن إصابته بمرض خطير!
08:13 | 2026-04-24
Lebanon 24
خضع لعملية جراحية.. نتنياهو يعلن إصابته بمرض خطير!
08:13 | 2026-04-24
24/04/2026 08:13:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
07:19 | 2026-04-25
تخفيف العقوبات على النفط الروسي يثير تحفظات أوروبية
03:15 | 2026-04-25
رابطة موظفي الادارة العامة: أي قرار بالإضراب في الإدارات لا بد أن يصدر عن الجهة الشرعية
03:00 | 2026-04-25
أسعار النفط تنهي تعاملات الأسبوع محققة مكاسب بنسبة 16%
23:15 | 2026-04-24
امتناع حكومي عن دفع الرواتب الستّة للقطاع العام.. وايرادات البنزين شهريا 35 مليون دولار
23:00 | 2026-04-24
الاقتصاد الإيراني في خطر.. كيف أطاحت الحرب بمستقبل مئات آلاف الموظفين؟
16:00 | 2026-04-24
باكستان تفي بوعودها.. سداد الدفعة الأخيرة من الودائع المالية "يُنعش" الاقتصاد
فيديو
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
03:57 | 2026-04-24
Lebanon 24
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
03:57 | 2026-04-24
25/04/2026 14:50:26
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
04:50 | 2026-04-22
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
04:50 | 2026-04-22
25/04/2026 14:50:26
Lebanon 24
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
02:37 | 2026-04-21
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
02:37 | 2026-04-21
25/04/2026 14:50:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24