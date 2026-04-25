تخفيف العقوبات على النفط الروسي يثير تحفظات أوروبية

أعرب مفوض التجارة ماروش شفتشوفيتش، عن قلقه إزاء تخفيف الأميركية على الروسي الذي أقدمت عليه في الآونة الأخيرة، خلال محادثاته مع الأميركي سكوت بيسنت، وفهم منه أن ذلك لن يتكرر.

وأضاف شفتشوفيتش للصحفيين أنه فهم من المسؤولين أن تخفيف العقوبات نجم عن مخاوف حيال "الوضع الصعب للغاية" الذي تواجهه بلدان ذات دخل منخفض، تعتمد بشدة على واردات النفط.

وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً عاماً يتعلق بروسيا، يسمح بتسليم وبيع النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية المحملة على السفن اعتبارا من 17 نيسان، مما يمدد الترخيص السابق حتى 16 أيار.

وأبلغ بيسنت أعضاء ، هذا الأسبوع، أنه مدد تخفيف العقوبات على النفط الروسي المنقول بحرا 30 يوما أخرى بعد تلقي طلبات من عدد من الدول الأكثر عرضة للنقص بسبب إغلاق مضيق هرمز.

وقال إن الطلبات قُدمت خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين الأسبوع الماضي.

وقال شفتشوفيتش إنه ناقش هذه المسألة مع بيسنت خلال اجتماعهما هذا الأسبوع، لكنه أُبلغ بأن تخفيف العقوبات ضروري لمواجهة شح الإمدادات الناجم عن إغلاق المضيق إلى حد بعيد خلال وقف إطلاق النار الهش بين أمريكا وإيران.

وأضاف: "فهمت بوضوح أن هذا لن يتكرر في ، وأن واشنطن أقدمت على هذه الخطوة لأن عددا من الدول ذات الدخل المنخفض كانت في وضع صعب للغاية".