إنتاج قياسي للميثانول في مصر يصل إلى 1.1 مليون طن سنوياً

أعلنت شركة «ميثانكس مصر» عن ارتفاع إنتاجها السنوي من الميثانول إلى حوالى 1.1 مليون طن خلال العام الماضي، في خطوة تعكس توسعاً في قدراتها الإنتاجية وتعزيز دورها في السوق المحلي والتصدير.

وقال العضو المنتدب للشركة محمد شندي، خلال أعمال ، إن الشركة تُعد المنتج الوحيد للميثانول في مصر، وتعمل عبر مشروع مشترك يضم شركة «ميثانكس» العالمية وعدداً من كيانات قطاع البترول، من بينها «إيكم» و«إيغاس» و«غاسكو»، إلى جانب للاستثمارات البترولية «أبيكورب».

وأوضح أن «ميثانكس مصر» تُعد أكبر مستثمر في السوق ، باستثمارات تقارب مليار دولار في مجمعها الصناعي بمحافظة دمياط، مشيراً إلى دورها في تطوير سوق الميثانول محلياً، حيث ارتفع حجم الإنتاج الموجه للاستخدام المحلي خلال 15 عاماً من 20 ألف طن إلى ما يقارب 200 ألف .

وأضاف شندي أن الميثانول يحقق قيمة مضافة تصل إلى ثلاثة أضعاف عند دخوله في ، لافتاً إلى أنه من المتوقع تشغيل مصنع «السويس لمشتقات الميثانول» قريباً، بما يضيف حوالى 58 ألف طن للسوق المحلية عبر خط أنابيب جديد، ما يدعم نمو القطاع في مصر.

وفي ما يتعلق بالصادرات، أكد أن الشركة أسهمت في تعزيز تدفقات النقد الأجنبي عبر تصدير أكثر من 12 مليون طن إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية منذ بدء التشغيل، مستفيدة من شبكة الإمداد العالمية.

وخلال اجتماع الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال 2025، أشاد وزير البترول المصري كريم بدور الشركة في تلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض، داعياً إلى دراسة فرص التوسع لزيادة القدرة التصديرية بما يتماشى مع الطلب العالمي المتنامي على الميثانول.