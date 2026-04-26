S تخفض تصنيف بلجيكا وسط مخاوف تفاقم العجز المالي

خفضت وكالة S&P Global Ratings التصنيف الائتماني لبلجيكا درجة واحدة إلى AA- في ثاني خفض خلال أسبوع، وسط مخاوف من تفاقم العجز المالي.



أشارت الوكالة إلى أن الدين الحكومي قد يرتفع إلى نحو 109% من الناتج المحلي بحلول 2029، مع زيادة أعباء خدمة الدين.



في السياق ذاته، خفضت الوكالة نظرتها المستقبلية لفنلندا إلى سلبية مع الإبقاء على التصنيف عند AA+.

وجاء القرار نتيجة تباطؤ النمو، وارتفاع الإنفاق الدفاعي، إضافة إلى ضغوط ديموغرافية وزيادة تكاليف الفائدة.



وتحذر وكالات التصنيف من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية، بما فيها الحرب في ، قد يعرقل تعافي الاقتصاد .