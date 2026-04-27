|
إقتصاد
الذهب يتراجع.. إليكم آخر الاسعار
Lebanon 24
27-04-2026
|
00:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
تراجعت أسعار
الذهب
، الإثنين، مع ارتفاع الدولار، فيما زادت مكاسب
النفط
المخاوف من التضخم وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، في ظل تعثر محادثات السلام بين
الولايات المتحدة
وإيران.د
وبحلول الساعة 00:59 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4694.26 دولار للأونصة، بعدما خسر المعدن النفيس 2.5% الأسبوع الماضي، منهياً سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع.
كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم حزيران 0.9% إلى 4697.60 دولار.
وقال الرئيس
الأميركي
دونالد ترامب
، الأحد، إن بإمكان
إيران
الاتصال هاتفياً إذا أرادت التفاوض لإنهاء الحرب المستمرة منذ شهرين، مؤكداً أنها لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً.
وكان
ترامب
قد ألغى، السبت، رحلة مقررة لمبعوثين أميركيين إلى باكستان، التي تتوسط في محادثات السلام مع إيران، ما شكّل ضربة جديدة لفرص التهدئة.
وفي الأسواق، ارتفعت أسعار النفط، وصعد الدولار بشكل طفيف، بينما تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، مع استمرار القلق من اضطراب صادرات
الطاقة في الشرق الأوسط
.
ويترقب المستثمرون قرار
مجلس الاحتياطي الاتحادي
بشأن أسعار الفائدة، الأربعاء، بعد اجتماعه الذي يستمر يومين.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 75.48 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.3% إلى 2005.15 دولار، كما هبط البلاديوم 0.3% إلى 1492.22 دولار.
