"ديب سيك" تشعل حرب الأسعار.. خصومات كبيرة على نموذجها الجديد

تدفع شركة "ديب سيك" بقوة نحو توسيع استخدام نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي، عبر خطط منخفضة السعر تستهدف المطورين والشركات، في خطوة تزيد المنافسة داخل سوق الصيني.



وتقدم الشركة، التي تتخذ من هانغتشو مقراً لها، خصماً بنسبة 75% على استخدام نموذج "DeepSeek-V4-Pro"، الذي أُطلق الأسبوع الماضي بعد فترة طويلة من الترقب.



كما خفضت "ديب سيك" رسوم مدخلات طلبات الذاكرة المخبأة عبر منصاتها إلى عُشر السعر الأصلي، ما يقلل الكلفة على المستخدمين الذين يعتمدون على طلبات متكررة أو متشابهة.



وقد تعيد هذه الخطوة إشعال حرب الأسعار في قطاع الذكاء الاصطناعي، بعدما أثار نموذج "R1" الذي طرحته الشركة العام الماضي تحولاً واسعاً في السوق.



وتأتي عروض "ديب سيك" في وقت تواصل فيه شركات مثل " " و"أنثروبيك" و" " طرح نماذج جديدة بوتيرة سريعة، لكن بتكاليف قد تبقى مرتفعة بالنسبة إلى بعض المطورين والشركات الناشئة.



وتلجأ شركات الذكاء الاصطناعي الصينية إلى الخصومات لجذب المستخدمين وتشجيعهم على الانتقال إلى نماذجها، في محاولة لتعزيز موقعها في السباق العالمي بين والولايات المتحدة.



وتراهن "ديب سيك" على الأسعار المنخفضة وسهولة الوصول والميزات المتقدمة، لجذب مطوري الجيل المقبل ومستخدمي المؤسسات.



ويتيح نموذج "DeepSeek-V4" نافذة سياق واسعة، تسمح بمعالجة قواعد برمجية معقدة ووثائق طويلة، وهي ميزة مهمة للمطورين والشركات التي تحتاج إلى التعامل مع كميات كبيرة من البيانات دفعة واحدة.

كما يسمح النموذج الجديد بدمج أدوات مثل "Claude Code" و"OpenClaw" و"OpenCode"، ما يسهل استخدامه ضمن منظومة الذكاء الاصطناعي الأوسع.

وقال أكشار كيريماني، المؤسس المشارك لشركة "O-Health"، إن الأسعار والإتاحة مفتوحة المصدر ونافذة السياق الكبيرة تقلل الحواجز أمام المطورين والشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة.

وأضاف أن هذه الميزات تتيح للمستخدمين تجربة قدرات متقدمة وحجم معالجة لم يكن متاحاً لهم سابقاً.

