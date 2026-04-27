أسعار النفط ترتفع.. كم بلغت؟

ارتفعت أسعار بأكثر من ثلاثة بالمئة، اليوم الاثنين، مع تعثر محادثات السلام بين وإيران واستمرار محدودية مرور الشحنات عبر ، مما أبقى على شح المعروض في الأسواق ‌العالمية.

وبحلول الساعة 0828 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة دولارات، أو 2.9 بالمئة إلى 108.36 دولار للبرميل لتصل إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع. وزاد خام غرب الوسيط الأمريكي 2.45 دولار للبرميل، أو 2.6 بالمئة، إلى 96.85 دولار. (رويترز)