شراكة استراتيجية لخدمة 360 مصرفاً عربياً بتقنيات التنظيم المتطورة

أبرم تحالفاً استراتيجياً مع شركة VALOORES، الرائدة في تقنيات المؤسسي، بهدف تطوير ونشر الجيل التالي من منظومات الامتثال والذكاء التنظيمي ومكافحة الجرائم المالية في القطاع المصرفي العربي.



وأوضح الاتحاد في بيان أن هذا التحالف يجمع بين خبرة VALOORES الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود وبين الحضور الإقليمي للاتحاد الذي يضم 360 مصرفاً ومؤسسة مالية، مما يفتح آفاقاً للتحول الرقمي وبناء منظومات أكثر مرونة.

ويهدف التعاون إلى بناء نموذج إقليمي للامتثال يواكب ، ويوفر بنية تحتية متطورة تشمل أنظمة مكافحة غسل الأموال (AML/CFT)، وحلول "اعرف عميلك" (KYC)، والالتزام بقانون "فاتكا" والمعايير الدولية (IFRS 9).



كما يتطلع الجانبان إلى إنشاء "مؤسسة الذكاء الاصطناعي في " كمركز تميز إقليمي للبحث والتطوير وبناء القدرات المؤسسية. وأكد للاتحاد الدكتور أن هذه الخطوة تزود المصارف الأعضاء بتقنيات عالمية تعزز الشفافية والثقة الدولية، فيما اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة VALOORES نعمة طوق أن التحالف يمثل فصلاً مؤثراً لخدمة والمؤسسات المالية في المنطقة، وتحديد ملامح جيل الخدمات المالية القادم.