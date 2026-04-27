إقتصاد

شراكة استراتيجية لخدمة 360 مصرفاً عربياً بتقنيات التنظيم المتطورة

Lebanon 24
27-04-2026 | 09:47
شراكة استراتيجية لخدمة 360 مصرفاً عربياً بتقنيات التنظيم المتطورة
أبرم اتحاد المصارف العربية تحالفاً استراتيجياً مع شركة VALOORES، الرائدة في تقنيات الذكاء الاصطناعي المؤسسي، بهدف تطوير ونشر الجيل التالي من منظومات الامتثال والذكاء التنظيمي ومكافحة الجرائم المالية في القطاع المصرفي العربي.

وأوضح الاتحاد في بيان أن هذا التحالف يجمع بين خبرة VALOORES الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود وبين الحضور الإقليمي للاتحاد الذي يضم 360 مصرفاً ومؤسسة مالية، مما يفتح آفاقاً للتحول الرقمي وبناء منظومات أكثر مرونة.
 
ويهدف التعاون إلى بناء نموذج إقليمي للامتثال يواكب المعايير الدولية، ويوفر بنية تحتية متطورة تشمل أنظمة مكافحة غسل الأموال (AML/CFT)، وحلول "اعرف عميلك" (KYC)، والالتزام بقانون "فاتكا" والمعايير الدولية (IFRS 9).

كما يتطلع الجانبان إلى إنشاء "مؤسسة الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية" كمركز تميز إقليمي للبحث والتطوير وبناء القدرات المؤسسية. وأكد الأمين العام للاتحاد الدكتور وسام فتوح أن هذه الخطوة تزود المصارف الأعضاء بتقنيات عالمية تعزز الشفافية والثقة الدولية، فيما اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة VALOORES نعمة طوق أن التحالف يمثل فصلاً مؤثراً لخدمة المصارف المركزية والمؤسسات المالية في المنطقة، وتحديد ملامح جيل الخدمات المالية القادم.
Advertisement
