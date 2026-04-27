تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
10
o
بشري
12
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
شراكة استراتيجية لخدمة 360 مصرفاً عربياً بتقنيات التنظيم المتطورة
Lebanon 24
27-04-2026
|
09:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
أبرم
اتحاد المصارف العربية
تحالفاً استراتيجياً مع شركة VALOORES، الرائدة في تقنيات
الذكاء الاصطناعي
المؤسسي، بهدف تطوير ونشر الجيل التالي من منظومات الامتثال والذكاء التنظيمي ومكافحة الجرائم المالية في القطاع المصرفي العربي.
وأوضح الاتحاد في بيان أن هذا التحالف يجمع بين خبرة VALOORES الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود وبين الحضور الإقليمي للاتحاد الذي يضم 360 مصرفاً ومؤسسة مالية، مما يفتح آفاقاً للتحول الرقمي وبناء منظومات أكثر مرونة.
ويهدف التعاون إلى بناء نموذج إقليمي للامتثال يواكب
المعايير الدولية
، ويوفر بنية تحتية متطورة تشمل أنظمة مكافحة غسل الأموال (AML/CFT)، وحلول "اعرف عميلك" (KYC)، والالتزام بقانون "فاتكا" والمعايير الدولية (IFRS 9).
كما يتطلع الجانبان إلى إنشاء "مؤسسة الذكاء الاصطناعي في
الخدمات المالية
" كمركز تميز إقليمي للبحث والتطوير وبناء القدرات المؤسسية. وأكد
الأمين العام
للاتحاد الدكتور
وسام فتوح
أن هذه الخطوة تزود المصارف الأعضاء بتقنيات عالمية تعزز الشفافية والثقة الدولية، فيما اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة VALOORES نعمة طوق أن التحالف يمثل فصلاً مؤثراً لخدمة
المصارف المركزية
والمؤسسات المالية في المنطقة، وتحديد ملامح جيل الخدمات المالية القادم.
Advertisement
الذكاء الاصطناعي
المعايير الدولية
شراكة استراتيجية
المصارف المركزية
المصارف العربية
الخدمات المالية
اتحاد المصارف
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24