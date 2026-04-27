سجلت حركة تأسيس الشركات الجديدة في بريطانيا أسوأ بداية لها منذ سنوات، حيث أظهرت بيانات رسمية تراجعاً ملحوظاً في عدد الشركات الناشئة خلال الربع الأول من العام الجاري، وسط ضغوط اقتصادية متزايدة وتحديات تمويلية تواجه رواد الأعمال.
ويعزو الخبراء هذا التباطؤ إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض واستمرار معدلات التضخم التي أثرت على ثقة المستثمرين، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين التي تخيم على الأسواق المحلية والعالمية. وأشارت التقارير إلى أن قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا والتجزئة شهدت انخفاضاً حاداً في طلبات التأسيس، مما يثير مخاوف بشأن وتيرة النمو الاقتصادي المستقبلي وقدرة الاقتصاد البريطاني على توليد فرص عمل جديدة في ظل هذه الظروف الصعبة.
أزمة ثقة في لندن.. أسوأ بداية للشركات الناشئة منذ سنوات طويلة!